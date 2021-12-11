市議員鄭功進、台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡等人，主動帶頭申辦年度認購方案，以具體行動協助弱勢團體，共抗後疫新生活。（主辦單位提供）

現場除在地音樂人、創作及青創歌手舞者接力表演，還提供攤商免費使用「智慧型行動支付收款機」並補助手續費。（主辦單位提供）

現場除在地音樂人、創作及青創歌手舞者接力表演，還提供攤商免費使用「智慧型行動支付收款機」並補助手續費。（主辦單位提供）

把愛Pay出來！台中市政府經濟發展局攜手台中市後車頭發展協會與台中市身心障礙者福利關懷協會，11日於帝國製糖廠台中營業所共同舉辦「『後』 時代，微笑回家 把愛Pay出來」行動支付公益嘉年華活動；共同推廣以行動支付方式，讓做公益變得更簡單。市議員鄭功進、台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡等人，主動帶頭申辦年度認購方案，以具體行動協助弱勢團體，共抗後疫新生活。

經發局長張峯源說，今年疫情造成民生內需產業衝擊影響之下，越來越多民眾購物選擇無現金交易，為協助店家掌握這波零接觸商機，市府自今年6月起積極推動「台中市行動支付倍增計畫」，截至11月底已輔導補助包括餐飲、傳統市場、商圈、糕餅及街頭藝人等各行各業總計超過1700間店家申辦，帶動行動支付消費金額累計已破1億元。

市府並結合台中購物節及振興五倍券，為台中市帶來經濟及觀光的加乘效果，也為店家及民眾打造更優質便利的數位消費環境，本次活動特別結合在地公益團體共同舉辦，盼能進一步擴大行動支付應用場域，鼓勵民眾多多使用行動支付消費，享好康回饋還能作公益。

鄭紹頡指出，後疫情時代，許多公益團體的曝光與活動安排都大受影響，台中市後車頭發展協會，希望以公益嘉年華的創新方式，融合現下數位經濟，透過整合行銷吸引民眾關懷公益，進而提高公益、身障團體的優採認購率，強化各公益團體手作小品、美食等品牌形象。

協助弱勢天使融入在地生活，與社會連結，臺中市後車頭發展協會也將秉持「分享希望，分享愛」的創會精神，持續與臺中市身心障礙者福利關懷協會等公益及弱勢團體合作，扮演社會資源整合橋梁的角色。

鄭功進強調，取之於社會，本來就應「用之於社會」，特別是今年的疫情起起伏伏，很多弱勢的團體業績，都是直接腰斬，以本次合作的微笑天使工作坊為例，看到他們的業績僅剩往年的三成，真的會擔心他們後續的營運恐怕會面臨困難，正所謂「與其錦上添花，不如雪中送炭」他願意扮演認購大使，主動呼籲社會大眾，一起為打造身障弱勢友善的工作環境努力。

身心障礙者福利關懷協會理事長趙子妍說，台灣身心障礙者人數逐年遞增，然而所設立的照顧單位卻沒有相對增加，而今年上半年度受疫情影響，各個社福團體營運均受到重創，身障者失去訓練與工作機會，希望藉此活動召集共同理念的人，參與每月400元認購人計畫，每個月收到驚喜點心，讓身障青年學習訓練不中斷，維持獎勵金收入，重拾信心，期望於年底前可募集1000名認購人，現階段僅達成一半，現場可直接登記。