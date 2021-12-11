台北市議員羅智強(右)夜宿屏東，為1218公投宣講。(林和生攝)

1218公投即將進入倒數衝刺階段，台北市議員羅智強11日晚間南下屏東夜宿，同時向地方鄉親宣講，他分享自己在公開辯論中幾度讓對手啞口無言，他強調不是自己辯論厲害，「是他們真的太誇張了！」

羅智強說，以進口萊豬來講，只有講出一個吃萊豬的優點就好，誰能說得出來；公投綁大選也是，一次投票需要不少投開票處，每次都要耗費許多人力及金錢，何不選擇最省錢省力的方案。

立委廖婉汝、屏東縣議員黃明賢、唐玉琴皆到場參與，眾人齊呼期待能衝高同意票數與投票率，讓4個公投案皆能順利過關。

黃明賢表示，身為國民黨青壯世代，他非常欣賞羅智強在各項公投上的努力，在民進黨傾全黨之力與政府資源宣傳4個不同意的情況之下，羅智強依然展現出不屈不撓韌性，除了凱道夜宿外，也在台灣各地進行宣講，不至於讓民進黨政府的宣傳阻礙民眾選擇判斷能力，也成功喚起藍軍與中間選民對公投的熱情。

此外，黃明賢強調，4項公投中的珍愛藻礁及重啟核四2項公投案仍呈現同意與不同意兩造間陷入拉鋸，且同意票數可能未過25％門檻，他認為，上述2案地理距離與屏東較遠，因此在地鄉親對重啟核四與珍愛藻礁案共鳴不強。

黃明賢憂心，若2案未能通過，將會對台灣未來的能源選擇權與經濟產業發展造成重大衝擊，但也相信羅智強前來屏東宣講能讓在地鄉親對4項公投皆投同意的理由有更正確認識。