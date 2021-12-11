中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀），有一張神似「大長今」李英愛的臉蛋和E罩杯有料身材，還有173公分身高，在啦啦隊中人氣相當火熱；近期職棒剛結束，短今今（11）日曬出替中信特攻籃球隊應援照，穿上籃球衣「下身失蹤」風格，疑似走光露出白色小褲，讓粉絲看了臉紅紅。

短今在PS女孩中擁有高人氣，周邊商品往往都很快被一掃而空，先前還曾因為肌膚太白皙，胸部出現驚人青筋，讓好身材變成球迷瘋狂討論話題；雖然中華職棒球季結束，PS女孩今日特地到新莊體育館，在場邊替中信特攻籃球隊加油，一出馬球隊就幸運拿下首勝。

短今今（11）日曬出替中信特攻籃球隊應援照，穿上籃球衣「下身失蹤」風格，疑似走光露出白色小褲，讓粉絲看了臉紅紅。(圖/ 摘自短今IG)

短今在IG分享今日應援的照片，信心喊話「接下來要一路連勝辣」，畫面中短今穿上寬鬆的黃色球衣，Oversize設計讓視覺看起來像「下身失蹤」，大秀白皙纖細手臂和不科學長腿；其中一張由下往上視角，衣服內的白色小褲若隱若現，格外引人遐想，令人目光不知道該放哪。

充滿活力又可愛的照片也湧入大票粉絲讚嘆，「勝利女神短今」、「好看的短今」、「這樣穿太誘惑了吧」、「會害我不能專心看球啊」、「短今是不是有下場打」、「有短今加持勝率」。