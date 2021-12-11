傳說中耶誕老人會在聖誕節發送禮物給善良乖巧的小孩，讓孩子們都期待著聖誕節的到來。不過義大利西西里島主教斯塔利亞諾（Antonio Stagliano）在一場宗教活動中，直接說出「耶誕老人並不存在」，強迫孩子提早面對現實，引爆家長們怒火，而斯塔利亞諾所屬的天主教諾托教區也迅速發表道歉聲明。

根據外媒報導，斯塔利亞諾在一場宗教活動中，向小孩們坦承耶誕老人並不存在，更揭露耶誕老人外表的秘密，強調他一身紅色的服裝是可口可樂公司（Coca-Cola）為了行銷自家品牌才製作出這樣的設計。此舉引起了爭議。

天主教諾托教區牧師保利諾9 日隨即在臉書發布聲明，表示對主教的說法感到遺憾，並解釋斯塔利亞諾說這些話並不是要破壞孩子們的想像力，而是想幫助他們更深入地思考，保利諾指出，「耶誕老人雖然傳達出給予、慷慨和分享的重要性，但如今這個形象卻被消費主義所掩蓋」。

保利諾接著表示，主教的說法只是想要讓人們重新省思耶誕老人原型「聖尼古拉」故事背後的涵義，在西元3、4世紀時，擔任主教的聖尼古拉非常照顧身邊貧苦的人們，並贈送他們禮物，卻因此受到羅馬皇帝的迫害。