知名饒舌歌手大支現身友情力挺基進黨「護台灣，戰未來」晚會。（石秀華攝）

滅火器樂團參加台灣基進黨在高雄舉辦唯一一場公投宣講的「護台灣，戰未來」晚會，主唱楊大正演唱前在台上呼籲民眾要投下四個不同意公投票。（石秀華攝）

高雄市長陳其邁在晚會中喊話，高雄要開出全國最高的投票率。（石秀華攝）

銅鑼灣書店負責人林榮基出席晚會，呼籲年輕人為了保護台灣的民主自由，要出來投票。（石秀華攝）

台灣基進黨11日晚間在高雄舉行唯一一場的公投宣講「護台灣，戰未來」晚會，現場喊出「四個不同意，台灣進國際」的口號，會中邀請知名饒舌歌手大支、滅火器樂團等人力挺演唱，包括台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安跨縣市宣講，除高雄在地主人市長陳其邁出席外，賴清德副總統壓軸演說時指出，國民黨公投的四個同意票就像石頭擋住台灣的去路，呼籲下周要投下四個不同意，搬走石頭，讓台灣子孫能走向國際。

台灣基進黨11日晚間在三民區三民公園舉辦「護台灣，戰未來」晚會，晚會穿插知名饒舌歌手大支、滅火器樂團等人演唱表演，基進黨在現場喊出公投「四個不同意，台灣進國際」口號，除台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安跨縣市宣講外，經濟部次長曾文生、銅鑼灣書店負責人林榮基、前立委陳柏惟、高雄市長陳其邁、副總統賴清德等人出席，主辦單位宣稱現場2000人與會。

台南市長黃偉哲跨市、跨黨參加基進黨公投宣講晚會，除喊出四個不同意外，話鋒一轉指「有一件事很怨嘆！」緊接著說，尼加拉瓜和台灣斷交前，尼國大使在斷交2天前到台南吃牛肉，吃完還續攤並稱讚「delicious」，原以為當天做了成功的國民外交，但隔天卻和台灣斷交，真的很譙。

黃偉哲說，尼國和台灣斷交代表國際的現實、國際情勢一直變化，台灣需要相挺的朋友，不能讓台灣在國際上被孤立，因此不能反對萊豬進口。

銅鑼灣書店負責人林榮基一上台，受到高雄在地民眾鼓掌加油，林榮基說，保護台灣的民主自由，希望台灣年輕人要回原基地投票，因為台灣不能後退，台灣要前進。

高雄市長陳其邁在滅火器樂團演唱後上台，陳其邁借力使力地說，12月18日投下「四個不同意」，和大家保證會再請滅火器回來高雄唱。陳指出，投下四不同意，就是拒絕反對中國武力威脅，嚴重抗議中國在外交以及任何國際組織打壓台灣。

陳其邁舉高雄很多鋼鐵、塑膠和螺絲廠為例，若不參加國際組織，關稅會很高，這是符合國際規範，這是簡單的道理，但有個政黨就是反對，吃萊牛卻反萊豬，陳呼籲這次公投投下四個不同意就是反對中國併吞台灣，並喊話高雄要開出全國最高的投票率。

副總統賴清德於晚間9時5分許趕抵壓軸演說，一上台先稱讚基進黨前立委陳柏惟的勇敢，指陳柏惟現遭遇挫折，但他的犧牲，喚醒大家要共同守護台灣，賴清德指美國總統拜登和日本前首相安倍晉三都支持台灣，其中有3點關鍵，第1就是台灣防疫成功，第2疫情期間，國際社會意外看到台灣經濟、產業和半導體的力量，第3面對中國的威脅，站在關鍵位置的台灣不懼怕。

賴清德指出，台灣應該要繼續向前行，四個公投會阻擋台灣的去路，甚至走回頭路，國民黨四個同意，等於搬了4顆石頭擋住台灣的去路，呼籲下周要投下四個不同意，讓台灣子孫能走向國際。