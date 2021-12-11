《論文門開箱》

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪日前在臉書透露，有次跟柯文哲談到總統的論文門，他只說「總統的論文一定有些問題存在，才會被如此討論不休」。資深媒體人彭文正對此表示，歡迎柯文哲加入「論文門」，可以表態了。

彭文正10日在中天新聞《論文門開箱》節目中表示，歡迎柯文哲加入「論文門」，很多政治人物早該加入，再不加入，將來會被檢驗了。

彭文正還舉同學會為例表示，一年多前，台大的同學從大陸回來、從國外回來，就開了一個小小的同學會，他的台大畢業同學，不管是藍的或是綠的，他們的看法都一樣，認為「哪用講，就假的，想也知道」。只是他們會酸他說，「1+1=2的事，你也可以扯這麼久」，意思就是，可以啦，已經夠了，大家都知道是假的啦，不要再講啦。

彭文正笑說，柯文哲拿過博士學位，智商那麼高，智商比我多「1」，「他157、我57」。彭文正還跟陳佩琪喊話說，趕快去叫你老公趕快研究一下，花5分鐘把黑皮書下載，看前面10頁就好，如果柯文哲157的智商，把前面10頁看完後，如果沒有昏倒而使用葉克膜的話，保證他就會知道「論文門」是怎麼回事了，然後拿出道德勇氣，作為一個台灣的第二大反對黨，可以表態了。