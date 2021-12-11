台灣啤酒英熊職業籃球隊11日迎來今年最後一次主場周「換什趴」，對戰首度於台灣運彩xT1聯盟出賽的台中葳格太陽隊。台啤英熊洋將籃波、球員范士恩同樣為休兵狀態，台啤英熊以11人出戰，上半場以比數65比56落後客隊9分，最高落後13分。台啤英熊第3節靠著洋將米丘、士東空中接力開啟團隊士氣並吹起反攻號角，於第3節追平比分。第4節本土挺身而出，由隊長蔣淯安、連得6分的鋒線老將朱億宗澆熄台中葳格太陽士氣，最終以117比111分收下勝利。

台啤英熊洋將米丘也同時在本場比賽成為T1聯盟首位獲得大三元的球員，拿下24分、11籃板與10助攻，賽後米丘表示：「很開心可以獲得此殊榮，除了得分之外但我也很樂於分享球，最重要的還是團隊能獲得勝利。」

對於上半場落後並獲得逆轉勝，總教練楊志豪表示，「我們修正了前面兩場在第3節當機的情形以及也將整場比賽失誤降到11個，這是我們本場比賽勝利的關鍵。」連續3場比賽打滿48分鐘，同時在本場比賽47分、12籃板與5助攻，持續保持聯盟得分王的洋將士東表示，自己目前並不覺得累，只要能拿下勝利，士東願意配合教練安排出賽並拼搏到最後。

本週為台啤英熊2021年最後一場主場賽事，12日台啤英熊將背靠背出戰桃園雲豹，並持續舉辦「換什(音同神)趴」主題周，台啤英熊全體球員以及啦啦隊小調啤特別準備個人聖誕驚喜，將分兩天各一半球員及啦啦隊，於現場安排賽前、節間等時間分別抽出每位球員獨一無二的贈禮，提供粉絲最溫暖的主場體驗。總經理哈孝遠表示：「台啤英熊球團一直像個大家庭，也希望能將這份愛傳達給喜愛我們的球迷朋友。」