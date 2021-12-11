桃園1名駕駛日前行駛在路上，疑似與隔壁車發生行車糾紛，隔壁車的副駕駛座竟在行駛途中「鑽」出1名男子，該男子將上半身鑽出車窗外後，不斷朝後方叫囂大罵，甚至高舉手揮舞，讓不少民眾嚇了一跳，而後方的行車紀錄器也記錄下這危險的一刻。
1名網友日前在臉書「爆料公社」分享1部影片，影片中桃園市平鎮區中豐路靠近環南路口的1處路面，當時1輛轎車的副駕駛座突然有名男子「鑽」出身體，幾乎整個上半身鑽出車窗外不斷朝後方的轎車狂吼大罵，還高舉手不斷在空中揮舞，直到雙方距離越來越遠，才改以惡狠狠的眼神瞪著後方。
其他網友則留言說，「好可愛，好想丟食物給牠」、「這就是年輕人的活力呀，像我這老人家骨頭就沒辦法這樣」、「以為自己是古惑仔吧」、「這肯定是空調壞了、乘客受不了伸出來透氣的」、「還少一根球棒」、「熊熊以為人是p上去的」、「我實在覺得他平衡感好好」、「人家猴囝仔的車子的天窗是開在旁邊的」、「腰力真好」、「嚇我一跳，我以為狗竄出來吠，結果真的是狗」。
平鎮警方表示，該行為明顯違反道路交通管理處罰條例第30條規定，得處新台幣3千元以上、9千元以下的罰鍰，另未繫安全帶部分，則違反同條例第31條規定，處新台幣1千5百元罰鍰。
文章來源：臉書「爆料公社」影片
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。