湖人今天在場上以116：95大勝雷霆，目前戰績14勝13敗暫居西區第6，這場主力內線安東尼戴維斯(Anthony Davis)並未上場，詹姆斯(LeBron James)力挽狂瀾砍下全場最高的33分。而湖人近10場6勝4敗，外界還是不太看好，就連曾經的湖人名將歐尼爾(Shaq O'Neal)都直說他不太想看湖人的比賽，比較想看柯瑞(Stephen Curry)打球。

Shaquille O'Neal takes shot at Lakers, says he celebrates Stephen Curry instead: 'I don't celebrate 7th place at all’ - Lakers Daily https://t.co/S5JKeH32SB — borjoook (@borjoksmith) December 10, 2021

歐尼爾說提到湖人說：「他們現在就第7名(今日賽前)，我根本不會想為這樣的球隊慶祝，我反而想為柯瑞慶祝，這才是值得我慶祝的人，我可以去舊金山看他打比賽。」另外他還說：「我現在根本不看他們(湖人)的比賽，我不看，現在誰還想看他們比賽呢？」沒想到身為前湖人歷史球星的歐尼爾如此不看好湖人。

確實本季的湖人招兵買馬大改組，但並沒有達到眾人的期待，首先球隊平均年齡過高成了一大問題，據《ESPN》統計湖人目前在場上平均時速4.25英里，為全聯盟最慢，場上跑動距離6.3英里，聯盟第二少，在場上走路時間占全部比賽時間68%，是聯盟占比最高球隊，這幾乎反映出年齡過高的問題，使他們的防守時常有一場沒一場。

另外三大主力至今也仍未尋找到最舒服的合作方式，年底就要滿37歲的詹姆斯卻常常要在關鍵時刻挽救球隊，而韋斯布魯克(Russell Westbrook)則是花很長一段時間才慢慢適應球隊，28歲的戴維斯數據雖然不錯，但投籃能力下滑，攻擊也不夠強硬，更常常受傷掛免戰牌，三巨頭沒有如預期般完美合體、主宰比賽。

總教練佛格(Frank Vogel)時常成為外界詬病對象，不少人認為他調度有誤，想把戴維斯當中鋒打小球，前半段也經常用狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)取代防守較好的霍華(Dwight Howard)先發，不過近期他有所改變，將霍華上場時間慢慢提升，也確實有效果，目前霍華平均上場14.8分鐘，拿下5分5.4籃板，投籃命中率63.2%、外線75.0%、罰球61.4%。