台南台糖長榮酒店以作公益慶17週年，於今(11)日舉辦年終場的幸福市集「重回甘蔗園地」；該酒店總經理鄭東波表示，長期用心落實社會企業責任，期望以行動來共同支持，尋回這片幸福回甘這片園地的單純與美好。此外，明(2022)年將與長榮大學合作，推動非洲餐桌廚藝交流創意菜上桌活動，將採用台南在地食材有機蔬果，融入非洲菜餚特色！

台糖長榮酒店期望透過身體力「行」舉辦一系列公益講座與公益市集活動，值此疫後迎接曙光之際，於17週年(2021）的尾聲，於2021年12月11日與12月12日，於酒店週邊舉辦最終場：幸福市集「重回甘蔗園地」。

台糖長榮酒店(台南)經歷2021年疫情之後，為迎向2022年曙光作為酒店慶祝18週年的序曲，特別舉辦年終場的幸福市集「重回甘蔗園地」，呼應2021年首場市集持續邀請到慈心有機農業發展基金會合辦，推廣綠保標章友善農耕，並邀請台南市農業局輔導的返鄉就業有志青農與實踐人生的銀髮族，集結了各特色攤位等，將市集陣容擴充更為豐富，包含當季蔬果、台味茶點、能量蔬食、良心手作、綠保遊戲區、DIY體驗、特色餐點、創意手作、各項好玩DIY等，期將有機、友善、有情、有創意等特色的「幸福生態系」呈現出來。

台糖長榮酒店鄭東波總經理表示，此次巧妙運用臺南有機農產融入飯店的素食套餐，將滿足賓客味蕾的蔬食菜色，創意呈現於飯店桌席間；11日與12日兩天的市集也特別呼應台糖長酒店長期關懷弱勢的理念，除了義賣荷蘭甜甜球外，台糖長榮酒店愛心志工隊也於大廳義賣酒店客房備品與餐盤瓷器，籌措款項將於一月

份舉辦關懷社福機構的愛心寒冬送暖送餐活動！以期將酒店朝向「幸福產品」推向「幸福員工」和「幸福企業」的里程碑邁進。

此外，已規劃於明(2022)年將與長榮大學共同合作的非洲餐桌廚藝交流創意菜給民眾品嚐，採用台南在地食材有機蔬果，融入非洲菜餚特色！

鄭東波強調，該酒店未來也將持續提供一個公益的場域與平台，讓更多敦親睦鄰、社區發展、環境自然、人文藝術等相關優質議題、理念與行動得以推廣落實，為地球的永續經營代言盡一份心力！