有「一代奸人」稱號的港星沈威，2年前驚傳插管命危，幸好最後成功對抗病魔，而消失近3年的他，近日傳出接拍新戲，而看到他逐漸恢復健康，還能久違地拍戲，讓影迷都相當開心。

70歲的沈威，近日接拍大陸網路劇《布局》，該片還集結曾江、石修、陳保元、王俊棠等人，和多位香港老戲骨上演對手戲，該劇宣傳海報還標榜集結了7大港片大佬，備受期待。

沈威近日接拍大陸網路劇《布局》。(圖／翻攝自微博)

而網友看到沈威恢復健康復出拍戲，也相當開心，「看到人沒事，真的太萬幸了」、「身體應該恢復很多了」、「沒想到還能看到他演戲」。沈威憑著經典港片《省港旗兵》，奪下香港電影金像獎最佳男配角，讓他知名度大增。

之後沈威在《義蓋雲天》中，對當時才19歲的王祖賢上演一場施暴戲，讓劇迷都留下深刻印象，而他也因為多飾演配角和反派，被封為「一代奸人」，2000年息影後長居北京。

2019年傳出他因肺炎及呼吸系統衰竭等病情，導致多個器官功能受損，昏迷被送到ICU插管搶救，本來情況不是太樂觀，但因為聽到女兒錄製的短訊「如果你好累就閉眼休息一下，當你再睜開眼睛時，就一定會見到我」，聽到女兒的喊話，他奇蹟的睜開眼點頭回應女兒聲音。

沈威在《義蓋雲天》中，對王祖賢施暴戲讓人印象深刻。(圖／翻攝自百度百科)

而經過2年多的休養，如今他可以復出拍戲，身體看來應該已經恢復了健康，也讓網友都相當期待看到他再次演戲。