蔡英文總統的博士論文及學位爭議持續延燒，畢業於英國劍橋大學社會政治學碩士的民進黨前台北市議員童仲彥，近日被問及蔡總統論文問題，他11日表示，自己這週二去英國大英圖書館的電子論文檢索系統，搜尋蔡英文總統論文，要細看論文內容，卻發現「檢索內容」出現不一樣的結果，這是相當Ridiculous（荒謬）的。

民進黨前台北市議員 童仲彥。(圖/中時新聞網)

彭文正11日在其主持節目「政經關不了」專訪童仲彥，被彭文正問及「何時開始關注論文門？」，童仲彥表示，自己其實關注了一段時間，他解釋，英國的學位制度分為2種，一種是教學式，一種是研究式，自己念的就是研究式學位，其門檻也較教學式高非常多，因為只要第一年通過考核考試後，就可以直升博士，最快約4年就可以取得博士學位，不過難度很大，光是要畢業就不容易，歷年能直升博士的一年只有3至5人，相當稀少。

童仲彥續指，讓他感到費解的是，論文為何會搞丟？正常而言，在英國畢業後校方和大英圖書館(英國的國家圖書館)都會留存論文，為甚麼只有蔡英文的論文會丟掉？他覺得這是很奇怪的事情，且蔡英文回國後申請政大教職，所填的論文題目，竟和畢業論文題目不同，這都是很令人匪夷所思的，也超乎常人想像，也許念了1.5個博士和別人不一樣吧！

童仲彥也秀出蔡英文團隊所提供的口試證明書影印件，質疑其證明書格式，並不像他在英國所見到的英式文書格式，而且在簽名處並沒有簽名，以英國人對文書作業嚴謹的態度來看，整篇論文的編排，突破他在英國所受的訓練和認知，光參考文獻書目，和本文字體不同，教授都會氣炸了，這些資料他怎麼看怎麼奇怪。

童仲彥坦言，自己在英國留學的幾位博士同學，有些已經擔任教授職務，他們因為不便出面，因此拜託自己這位公眾人物出來談「論文門」。

童仲彥並指出，以自己在劍橋求學修課經驗而言，若自己的畢業論文出了問題，照理來說，過去這3年多來，應該也多少會有人出來聲援或吐槽，甚至蔡英文自己也可以出面澄清，求學時曾和哪些同學做過哪些報告或論文，並請他(她)們幫忙講話緩頰，但時至今日，為什麼都沒有？她沒有同學嗎？童仲彥提到，劍橋大學30幾個學院，LSE規模雖然比較小，但蔡英文求學期間，多少可能也跟其他學院的人有過接觸，這些人不知道嗎？蔡英文課是怎麼修的，當年出席課堂的人，修課名單拿出來看也能一目了然！

童仲彥也提到，大家不要因為蔡英文的論文有問題，就覺得英國的博士很好修，其實是很困難的。畢竟一個人要辛辛苦苦拿到學位，結果畢業後成績單拿不出來，論文交出去還不見，有這麼剛好的事？

童仲彥更透露，自己這周二親自上大英圖書館的電子論文檢索系統，搜尋蔡英文總統論文，打算看論文本文和細節這2大部分，讓他覺得奇怪的是，自己按了連結之後，卻跳出「錯誤的訊息」，原以為是系統連線問題，結果過2天再次搜尋，卻發現內容又出現了。他質疑，怎麼蔡英文的論文會常常搞失蹤？這是相當Ridiculous（荒謬）的。

值得注意的是，彭文正也在直播節目中詢問童仲彥，「LSE校方中高階主管突然告訴我們說，蔡英文有論文口試，口試日期是在1983年10月16號，但是那一天卻是星期天，英國人真的這麼認真盡責，也選在星期天舉行口試嗎？」

童仲彥回應，星期天口試這個說法自己是第一次聽到，自己過去在劍橋求學時，下午4、5點的時候，很多店都已經關了，英國人是很重視生活品質的，在沒有重大事件的前提下，要求英國人在周末二日上班，這幾乎是不太可能的事情，英國人生活是很慢條斯理的，且星期天，英國的大專院校除了圖書館會開放，絕大多數系所都是關門的，且口試也需要外部委員，怎麼可能安排在星期天？這絕不可能發生。