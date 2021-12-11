空軍防空暨飛彈指揮部1名服役19年的前士官長前年遭逮酒駕自撞，事後軍方經2次人評會，認定他不適合服現役，將他強制退伍，原本當時再過8個月就要退伍的他，遭汰除即損失千萬終身俸，他為此堅持上訴，但行政法官認為2次人評會他皆有到場抗辯，軍方經評估後做出的懲處並無不當，他確定遭汰除。

判決書指出，男子擔任士官長，從軍已超過19年，甚至再過8個月就要退伍，不過他在3年前的11月某天駕車回家時自撞花圃，警方到場一查竟發現就測值高達0.37，事後遭判緩起訴；而軍方得知後將他記2支大過，之後部隊召開不適服現役人事評議會，評鑑後認為他不適服現役，過1個月又召開再審議人評會，在前年1月確定他不適服現役退伍，2月份即生效。

而男子得知遭到軍方汰除後，不甘心提出訴願遭駁回，又再提出行政訴訟，，要求撤銷汰除處分，他認為酒駕事件後他已經深刻反省，軍方不能因為一時疏忽就將他列為不適服現役，且他當時車禍情節輕微，也已獲緩起訴處分，後續也未再犯。

男子表示，他已入伍服役19年，每年考績都是甲等，也曾被記功，沒有遲到、無故不到紀錄，再過8個月就能退伍，此次遭到汰除即無法領到千萬終身俸。法院則認為軍方2次召開人評會時，男子都有到場陳述意見、答辯，因此判男子敗訴；最高行政法院也認為懲處並無不當，全案確定。