由於預期Omicron對全球經濟成長與能源需求衝擊可能將不如先前嚴重，帶動國際油價一周強漲約8％，創8月以來最大單周漲幅。

布蘭特油價10日收盤上漲1％到每桶75.15美元、美國西德州油價的漲幅也約為1％，達71.67美元。

油價在周初已經逐漸收復它在11月25日因Omicron出現因而暴跌的失土。根據初步研究顯示，施打三劑BNT疫苗將可提升對Omicron的防護力。

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