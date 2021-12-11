2021年舉重世界錦標賽在烏茲別克登場，台灣「舉重女神」郭婞淳在女子59公斤級出賽，第3把挑戰102公斤失敗，最後以抓舉100公斤奪銀，還有機會挑戰挺舉、總和金牌。

郭婞淳在東京奧運成功替台灣奪金，目前保有該量級抓舉110公斤、挺舉140公斤和總和247公斤的3項世界紀錄，這次世錦賽是她奧運後首場國際賽，日前她曾表示，世錦賽以健康為賽為目標，而非尋求紀錄，並藉著比賽觀察各國勁敵。

郭婞淳自2013起開始，共參加5屆世錦賽，生涯在世錦賽拿下8金5銀2銅，在台灣女子舉重史上，金牌數只僅次於陳瑞蓮的9金，這次除了挑戰紀錄外，也要尋求3連霸。

今天郭婞淳抓舉開把設定95公斤、挺舉則是125公斤，後來抓舉第1把改為97公斤，郭婞淳輕鬆抓起，第2次試舉100公斤也成功舉起，不過第3次挑戰102公斤沒能成功，與金牌擦身，但仍先奪下1面銀牌。