金曲樂團茄子蛋今一連演唱4首歌開場，High翻台下觀眾。（張鎧乙攝）

熊仔今一出場，台下粉絲尖叫連連。（張鎧乙攝）

2021新北耶誕城最受矚目的「巨星耶誕演唱會」於今、明天熱鬧開唱，今晚首場由金曲樂團茄子蛋一連演唱電影《當男人戀愛時》主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉、插曲〈日常〉等4首歌曲開場，High翻台下觀眾，笑說：「最近有部很紅的電影，男女主角昨天結婚了！」引起一陣歡呼。

隨後Lulu登場，一連演唱〈讓我們在一起吧〉、〈好喜歡你〉以及〈腿之歌〉，她在《當男人戀愛時》飾演邱澤的「床伴」，搞笑在台上說要把〈好喜歡你〉獻給邱澤，被問及邱澤和許瑋甯無預警閃婚，她說合作時完全沒看出兩人交往跡象，「因為我每次宣傳時都在假鬼假怪的，也不會注意到其他人在幹嘛。」有用IG向2人祝賀。

Lulu今年跨年無法跟男友張瑞夫度過，表示查了自己的維基百科，發現過去7、8年誇年皆無私人行程，因為都連續主持跨年晚會，笑說代表都有在賺錢，「也蠻好的啊，我覺得我每1年都在海景第1排看101煙火」，她行程滿檔，透露目前已接了5、6場實體跟線上的尾牙活動。

熊仔、艾怡良、高爾宣、五監情、韋禮安以及《機智校園生活》演員周曉涵、曾菀婷等人接力演唱，而今晚「雙壓軸」卡司，由金曲歌后彭佳慧及玖壹壹擔任，最後玖壹壹演唱〈嘎勒阿勒〉、〈9453〉、〈派對俠〉等7首歌，為演唱會畫下完美句點。