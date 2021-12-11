2021年進入尾聲，即將迎來2022年，究竟新的一年運勢如何？星座專家唐綺陽針對明年上半年財運分析，財運最好前三名，分別是金牛座、獅子座、水瓶座；而雙魚座、處女座、射手座則要注意荷包大失血。

唐綺陽在《女人我最大》曝光2022上半年財運排行榜，唐綺陽揭曉明年財運第一名事金牛座，2022年運勢會穩步成長，這個疫情並沒有打倒金牛座，而明年會贏來所謂的升官運，不僅生意、地位都會升高以外，業績也會有很好的成績。因為金牛座的人不管做什麼事都會有期許，而走到這個時後一切也如金牛座預料般的進行著，一切都在他們的掌控之內。

財運第二名則是獅子座，唐綺陽表示他們可說是惦惦呷三碗公半，很多獅子的機會是來自於合作，所以人緣還蠻重要的，人緣好的獅子會因為別人而事半功倍，有了這個起飛的機會，所以獅子可能是明年的黑馬，但獅子是屬於大好大壞型，如果是壞，那一定是這個獅子座做人有問題，所以別人不來找你合作。

唐綺陽接著公布財運第三名的星座，機會是給準備好的人，水瓶座真的準備太久了，他們就是默默耕耘，過程沒有人在乎、注意，可是沒有關係，這段時間水瓶座並沒有被打倒，2022年就大爆發了，這次的機運會讓水瓶直接往上跳一階的，還有「很大咖」的貴人出現，「你的起來不是為了錢，但是你會有錢」。

至於財運倒數三名分別是，雙魚座、處女座、射手座要多多注意，其中雙魚座要小心被騙錢，處女座則是運勢動盪，並提醒射手座要注意身體健康，「身體出狀況，連賺錢的機會都沒有」。