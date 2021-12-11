2021年舉重世界錦標賽在烏茲別克登場，台灣「舉重女神」郭婞淳在女子59公斤級出賽，抓舉100公斤先奪1銀，接下來挺舉130公斤、總和230公斤也都奪金，總計收穫2金1銀，完成該量級3連霸，也改寫陳瑞蓮9金紀錄，成為台灣第1人。

東京奧運金牌的郭婞淳，目前保有該量級抓舉110公斤、挺舉140公斤和總和247公斤3項世界紀錄。過去參與的5屆世錦賽，郭婞淳累積8金5銀2銅，本屆將尋求女子59公斤級的總和3連霸。

抓舉部分，郭婞淳前兩把成功舉起97、100公斤，但挑戰102公斤失敗，先奪下1面銀牌。來到郭婞淳拿手的挺舉部分，她開把設定125公斤，是10位女將中重量之最，第1次試舉125公斤成功舉起，第2次試舉128公斤也成功，提前鎖定挺舉、總和金牌。

雖然已經提前鎖定金牌，但教練林敬能仍繼續為愛徒增加重量，第3次試舉挑戰130公斤也成功，總計此次世錦賽再添2金1銀，生涯累積10金6銀2銅，成為台灣女子舉重史上第1人。