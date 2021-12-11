歐洲巧克力品牌「GODIVA」被驗出旗下6款冰淇淋使用的刺槐豆膠驗出一級致癌物「環氧乙烷（ETO）」含量超過歐盟標準，食藥署已緊急要求業者暫停販售，總計回收70.6公噸庫存，GODIVA今（11日）發聲明稿，提出3點說明僅法國進口部份批號杯裝冰淇淋受影響，不包含其他商品。

以下是聲明稿內容：

食品安全及產品品質一直是GODIVA的首要考量，關於自法國進口之部份批號杯裝冰淇淋產品相關事宜，為提供更正確、完整之資訊，延至今日發出聲明，謝謝您的耐心等待，特此說明如下：

1.我們於民國一百一十年十二月八日臨時接到上游供應商通知，自法國進口之杯装冰淇淋部份批號其中一項常用於冰淇淋製作原料「刺槐豆膠」有可能受到極微量「環氧乙烷」(ETO)的影響。GODIVA 全球總部已旋即要求供應商查證，並盡速提供完整報告。

2.為謹慎替消費者把關，我們已於民國一百一十年十二月八日晚間將有可能受影響批號的產品主動下架及停售。同時，GODIVA台灣已經密切與食品衛生安全主管機關連繫合作。

3.此受影響的產品僅限於法國進口部份批號杯裝冰淇淋，並未有其他GODIVA產品受到影響，詳細產品批號資訊請參閱附件。

我們跟您一樣關心此一情況，GODIVA在此向您承諾，在台灣所銷售之產品會持續嚴格遵守台灣食品安全衛生法規。若有最新消息，我們將第一時間更新。謝謝您一直以來對GODIVA的支持。