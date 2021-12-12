根據《美麗島電子報》針對「誰最適合做我們下一屆總統」所作民調，新北市長侯友宜獲得23.3%支持度，僅次於副總統賴清德的25.5%；另外在信任度的部分，也是由侯友宜領先；另外《ETtoday新聞雲》所作民調，如果2024總統大選，由侯友宜與賴清德兩人對決，侯友宜支持度為41.8%，賴清德支持度為38.6%。資深媒體人吳子嘉認為，民進黨就怕侯友宜一個人，國民黨應以此讓民進黨也怕你。

吳子嘉11日在《董事長開講》網路直播節目中認為，侯友宜是總統適合度第一名，侯友宜也是唯一會讓民進黨在乎的人選，民進黨就怕侯友宜一個人。

針對侯友宜的民調，吳子嘉認為，侯友宜為什麼會贏，是因為他非常護國民黨，他就像當年的蔡英文一樣，非常護民進黨。所以不能讓侯友宜太藍，也不能讓他太綠，就維持現在這個樣子。

吳子嘉強調，侯友宜不是很藍，卻也是一個很護國民黨的人，這樣的人不太容易找到，這也是國民黨最有利的，國民黨應該拿這個「籌碼」來恐嚇民進黨，讓民進黨也怕你。