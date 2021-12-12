宮鬥劇狂潮一吹就是10年，這些年帶給觀眾許多經典好戲，也讓許多演員因此走紅，其中，新潮派代表《延禧攻略》出自王牌製作人于正之手，從角色到服裝色系都成為熱議話題，且不只女主角出頭天，連反派都紅得一蹋糊塗，女星蘇青飾演「爾晴」，大展心機惡女精湛演技，至今仍讓劇迷沉迷不已，但事實上蘇青沒演過反派，她自己也很不能接受這個轉變，一度拒絕接下「爾晴」一角，差點與爆紅擦身而過。

蘇青在《延禧攻略》中飾演心機大反派「爾晴」，可以說邪到爆紅，越被罵越成功，用深刻演技成功掙得飾演反派的最大讚賞，她也因此星路大開，很難想像，其實蘇青過去沒演過壞女人，最讓人印象深刻的，是2010年她在《美人心計》中演出張皇后，展現極致的善良溫婉，而她多數接演的角色，也都是這個類型。

蘇青接演《延禧攻略》大反派「爾晴」，竟邪到大爆紅。(翻攝自微博)

《延禧攻略》編劇兼製作人于正曾經曝光選角內幕，表示雖然蘇青不是他旗下藝人，但兩人過去合作過多部作品，有股革命情感，因此覺得機會來臨就該拉她一把，他覺得蘇青的演出太過侷限於某種類型，耕耘這麼多年，也該展現不同的風貌，因此安排她演出「爾晴」，而事實證明這個決定是對的，因為蘇青完美詮釋爾晴的邪佞，每次現身都被網友罵到臭頭，于正認為這是成功的開始。

蘇青一開始排斥演爾晴，是被大前輩點醒才接演，但坦言殺青後還是很討厭這個角色。(翻攝自蘇青工作室微博)

蘇青坦言，其實一開始知道被安排演出壞女人爾晴，她內心很排斥，覺得跟個人形象未免落差太大，她不是沒有想過要突破自己，但「我從來沒有演過慾望如此強烈的人…這個嘗試、這個挑戰太大了」，甚至有些抓不到角色心態。

直到一位圈內前輩跟她說：「好演員一定要愛角色勝過愛自己」，蘇青才下定決心接演，也因此搭上走紅的列車，拓寬了戲路，但蘇青表示，《延禧攻略》殺青後，她還是很討厭「爾晴」，厭惡她的瘋狂，有段時間超擔心走在路上被扔雞蛋，所以出門只好盡量包緊緊隱匿身分，真心被自己演員生涯最佳的表現嚇破膽。