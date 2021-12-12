12月4日，比特幣再現「雪崩式下跌」！1小時內崩了1萬美元，一度暴跌至4.2萬美元（約新台幣116萬）的低點，最大跌幅逾20％。

比特幣狂瀉後雖然回穩，價格徘徊在約4.9萬美元（約新台幣136萬），但，11月，這個市值最大的加密貨幣才剛突破6.9萬美元（約新台幣191萬）大關，創下歷史新高，1個月內的起伏之大，確實嚇壞投資人的心臟！

這也引起市場正反方討論，到底該不該趁機加碼、買進比特幣？

正方：大起大落很正常，占投資組合5％以下、長抱免驚

贊成方認為，比特幣的價格波動，基本上已經被投資者視為「遊戲的必要環節」。《華爾街日報》報導，加密貨幣的「大起大落」眾所皆知，經常因為神秘的原因而大跌，讓投資人彷彿在坐雲霄飛車。

這次，綜合投資網站NextAdvisor、《彭博》、《華爾街日報》等外媒報導，研判是因Omicron變種病毒引發股市拋售潮、美國11月就業成長不如預期，和聯準會（Fed）轉鷹，主席鮑爾（Jerome Powell）認了通膨不是「暫時性」，以及，美國政府計畫對加密貨幣實施監管框架...等種種因素，而人們也傾向在加密資產價格創下歷史新高後，馬上出售。

不過，部分專家認為，投資人若是打算「長期持有」，那就不用擔心價格大跌，因為劇烈波動會不斷發生，此刻是逢低買入的好時機。加密貨幣投資分析平台Token Metrics首席技術分析師諾博爾（Bill Noble）建議，加密貨幣占比應保持在投資組合的5％以下，確認投入可以接受的可能損失，且不會妨礙其他財務優先事項，像是準備緊急預備金、高利息債務...等。

大通膨時代，加密貨幣甚至被一些投資人視為「抗通膨利器」，《彭博》也指出，即使比特幣近期暴跌，但今年（2021）價格仍上漲了60％以上，報酬率勝過許多資產。薩爾瓦多今年正式採用該幣為法定貨幣，總統布格磊（Nayib Bukele）在推特歡呼，薩國趁這波低點又買了150個比特幣，均價約為4.87萬美元。

反方：槓桿之高，容易爆倉，短抱像賭博

然而，比特幣這波跌勢凶猛，1小時內有約40萬人被強制平倉出場。加密貨幣借貸平台Genesis Global Trading的市場觀察主管艾奇遜（Noelle Acheson）解釋，加密貨幣衍生品市場持續成長，投資人能用少量資金進行超大賭注，槓桿極高，非常危險，當比特幣價格大跌時，追繳保證金（Margin Call）容易迫使投資人爆倉。

支持長期持有的分析師諾博爾，也承認自己被如此大的跌幅給嚇到，「我以為市場漸趨成熟，大起大落不會那麼頻繁和劇烈，但顯然是我錯了，加密市場還無法準確預測。」

此外，市場策略師納維里爾（Louis Navellier）警告，聯準會縮減購債規模越大，比特幣的波動也會越劇烈，恐怕會戳破加密貨幣的泡沫。高利率減少比特幣的吸引力，聯準會在2017年、2018年啟動升息時，其價格大跌，被擁護者稱為「比特幣寒冬」，納維里爾預測，該幣未來將跌至1萬美元低點。

NextAdvisor指出，若投資人心臟不夠大，無法承受這麼大的波動，最好退出、減少加密貨幣投資，或是不要直接買入加密貨幣，而是透過相關概念股和區塊鏈基金來多元化配置。另外，如果想當短期投資者，恐怕會一頭栽入未知領域，如同賭博，因為接下來幾周、幾天，比特幣會漲、會跌，都是未知。