2009年黃富康因失業而遷怒無辜，假借要租房而將素不相識的屋主殺害，再循線到被害人的家砍殺他的妻、兒，造成1死2傷的慘劇。凶嫌隨後到新光醫院就醫時被逮。圖為員警站在被害人位於德行東路的出租房屋命案現場1樓警戒。（中時資料照／王錦河攝）

2009年黃富康受日本漫畫《銃夢》影響，想把自己的痛苦轉給別人，竟隨機殺人，先用榔頭與番刀將相約看屋的簡姓屋主瘋狂殺害，又到簡家砍殺簡妻與兒子，導致兩人重傷，最高法院2012年認為，黃惡性重大，罪無可逭，雖然符合自首要件，但罕見不予減刑，最後判死確定。

黃富康2012年8月16日遭最高法院判處死刑定讞，現仍羈押於台北看守所，尚未執行槍決。

當年38歲的黃男因投資失敗，虧損了600多萬元並欠下100多萬的債務，再加上長期失業，心情鬱悶，他受到日本漫畫《銃夢》影響，竟萌生以殺人來宣洩自身痛苦。

警方在做案機車置物箱起出做案用的鐮刀。（中時資料照）

黃嫌循線到房東住處砍殺其妻、兒後，公寓一樓門口留下斑斑血跡。（中時資料照／王錦河攝）

2009年間，黃買了番刀、鐵鎚，然後到網咖上網，從網路出租房屋廣告，尋找加害對象。同年3月9日，他打電話給簡男，佯稱欲承租簡位於北市德行東路的房屋，並相約在租屋處看屋。

簡依約前往，沒想到黃竟趁其不備，拿出鐵槌猛擊他的後腦，再以番刀揮砍。簡男因肝臟穿刺傷、顱骨骨折，中樞神經休克當場死亡。

黃行凶砍殺時用力過猛，還傷及自己的左手食指，他先在現場清洗血跡，再前往醫院縫合傷口。治療完成後，他再打電話向簡妻佯稱，欲簽訂租屋契約，騙得住址後，前往砍殺簡妻及其兒子導致重傷。

黃因二度行兇，剛縫合的傷口又裂開，於是又返回醫院就醫，結果為警方發現，迫於情勢坦承殺人。

黃男被羈押後，提訊過程數度向法警挑釁，揚言「要不是我現在被關著，出來你們就知道」，當承辦檢察官訊問黃某犯案意圖為何時，黃竟冷冷回應「再看看！」讓書記官一度不敢開庭。

檢察官偵辦後，痛斥黃男暴行，指他蓄意殺害素不相識且無冤無仇的被害人，犯罪手段兇殘、冷酷無情、令人髮指，「血腥殘暴莫此為甚！」且犯後毫無悔意，甚至揚言報復，雖然主動供出殺害簡姓屋主，也不值得減輕其刑，起訴後向法院具體求處死刑。

最高法院 2012年審結全案認為，黃雖符合自首要件，但他犯罪所生危害至深且鉅，不給他減刑，且他的犯行泯滅人性，惡性重大，罪無可逭，顯非死刑以外的其他教育矯正刑可以導正教化，不使他永久與世隔絕，不足以實現正義、維護社會秩序，判他死刑定讞。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。