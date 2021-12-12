軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，阿拉伯聯合大公國先前突然宣布達成與法國的「飆風」（Rafale）戰機採購合約，專家指出，這代表阿聯正向美國傳遞訊息，稱其不想取消與中國大陸的5G合約，但也希望繼續採購50架美國製的F-35匿蹤戰機。

阿聯上週宣布對法國的190億美元（約新台幣5265億元）軍購案，其中包括80架最新版的飆風F4。由於該國正因不願放棄與華為公司的5G合約，在F-35採購事宜上與美國僵持不下，一名阿聯軍方消息人士告訴「Breaking Defense」，這代表該國「全都要」，希望同時獲得大陸5G技術和美國F-35。

阿聯與法國針對飆風的軍購談判自1990年代末期便展開，但進展並不順利，阿聯還一度於2011年退出談判。因此專精中東事務的國防分析師派屈克（Brandon C. Patrick）認為，在如此關鍵的時刻達成協議「應該不是巧合」，而是向美國表示阿聯已快失去耐性。

不過派屈克也指出，採購飆風不代表放棄F-35，因為目前阿聯戰術戰機機隊主要由近80架F-16E/F（即F-16 Block 60）和約60架幻象2000-9組成；而若能順利購得80架飆風和50架F-35，則差不多可以剛好取代前述戰機，組成具備第5代戰力的空防力量。

美國國防大學（National Defense University）國際安全事務學院近東與南亞中心（Near East South Asia Center）戰略研究教授巴加（Gawdat Bahgat）則認為，阿聯對美國可能自中東抽手感到擔憂，因此希望在國家安全事務上分散風險，但該國仍與美國保持緊密的軍事合作及戰略夥伴關係，故飆風軍購案應不會導致F-35談判破裂；阿聯空軍司令艾拉維（Ibrahim Nasser Mohammed Al Alawi）少將也強調，飆風與F-35是兩回事，無法互相替代。