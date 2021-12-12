再過不到1個月，今（110）年即將結束，隨著新冠肺炎疫情日漸穩定，市場交易量和企業徵才需求明顯回溫，每到此刻歲末年終之際，最讓一般上班族心心念念關心的話題，莫過於「可以領多少年終獎金？」根據日前國內人力銀行發布的「2021年企業年終及2022年景氣調薪大調查」發現，儘管有高達9成3的企業預期會發放年終獎金，據了解，平均僅有1.1個月且是近8年來最低紀錄，「這個數字可能讓許多人失望了！」

人力銀行：年終8年最低、平均1.1個月

據該項調查指出，依產業類別分析，預計發放年終獎金前3高的產業依序為金融業以1.84個月奪冠、近11年來已稱霸10次；其次是半導體業的1.57個月；至於營建業則以1.23個月排名第3。

說到發放年終獎金，有喜也有憂，同樣一件事，盡是截然不同的兩樣情。其中，值得一提的是，受到疫情牽連最為嚴重的住宿餐飲業呈現「雙慘」窘境，有2成4從事住宿餐飲業的上班族可能領不到年終獎金，高居各產業比例最高，另有7成5左右雖然有機會領到年終獎金，但是僅有0.5個月，也是各產業最低比例。

另一方面，從各產業的調薪幅度來看，除了軟體網路業預期調薪3.6％、已連續5年居冠外，半導體業和金融業2大產業分別受惠於全球景氣復甦和產業前景看好，預期明（111）年調薪幅度3.6％，這樣就追平了軟體網路業，3大產業即並列第一。

不過，值得觀察的是，相較於明年軍公教人員預期調薪幅度4％，整體民營企業預期調薪幅度僅有3.1％，不僅有一定的落差，還創下近8年來最低紀錄，主要還是因為新冠肺炎疫情受到最直接的影響，使得民營企業普遍對於調薪態度相對保守。