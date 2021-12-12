尼加拉瓜政府宣布與台灣斷絕外交關係，這也是尼國第二次與台灣斷交，目前台灣剩14個邦交國。港媒評論表示，總統府與外交部過去都會為斷交召開記者會這次卻沒有，尤其外交部部長吳釗燮更神隱一整天，其可能原因有二：不想搶了四大公投案焦點、對於斷交已麻痺。

香港媒體《中評社》11日評論指出，近期民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴事件已延燒超過10天，攻佔各大媒體版面甚至引發國外關注；緊接在35天沒有本土病例後，突然一名實驗室的人員確診，引爆本土疫情再起恐慌，讓四大公投案焦點被搶走，也傳出民進黨擔憂影響公投投票率。

評論分析，民進黨為把焦點拉回公投，尼加拉瓜一斷交，政府馬上連結是對岸打壓，想藉「抗中牌」再度升高公投「不同意」氣勢。然值得注意的是，總統蔡英文上任後，邦交國已從22個掉到剩下14個，邦交國重鎮的中美洲只剩下瓜地馬拉、宏都拉斯、貝里斯，其中宏都拉斯也屢傳斷交聲。

評論強調，尼加拉瓜斷交後吳釗燮一整天神隱，都沒有親自出面回應或評論，僅由外交部發言人歐江安統一對外發言，這點大有玄機。尤其吳任內已斷交6個邦交國，總統府則稱吳面對對岸壓力非常辛苦努力，沒有請辭的問題；一個任內斷交6國的部長竟仍獲蔡英文力挺，這也凸顯了執政黨欲對斷交冷處理，而幕後關鍵恐是怕模糊公投案焦點，或是根本對斷交已麻痺。