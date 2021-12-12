長期身體異狀真的別輕忽，即使再小的異常，如果調整了生活作息也不見改善，最好能進一步健康檢查或就醫。書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，像是胃食道逆流，除了典型的「火燒心」之外，容易被忽略或混淆成其他疾病的症狀，像是聲音變得沙啞「燒聲」、噁心感、常常打嗝，如果輕忽不管，長期下來非常容易導致食道潰瘍，甚至食道癌上身。

對不少胃食道逆流的患者來說，常遇到的困擾是在求診時，胃鏡檢查正常，未看到食道發炎或賁門鬆弛症狀，但是持續不舒服的症狀難以化解。邱展賢醫師指出，食道兩端括約肌，分別連結咽喉與胃，當食物通過時才會開啟，食道功能異常時也會有逆流的症狀。

醫師解釋，食道功能正常與否，需要食道黏膜的健康、食道蠕動協調及賁門括約肌控制的配合。如果食道黏膜處於發炎或黏膜神經敏感，患者容易對食物過度敏感引起不舒服，會產生悶痛、火燒心等症狀。

另外，食道蠕動異常問題患者，則容易有喉嚨卡卡、異物感、吞嚥不易的症狀。而下食道括約肌異常鬆弛者，就容易打嗝、吃進的食物容易卡喉，不易吞嚥。

邱展賢醫師強調，這些異常不適都造成不同程度的食道逆流，症狀不易區分，需詳盡了解病史及上消化道內視鏡檢查，選擇適當藥物進行治療。

值得注意的是，食道功能異常多與情緒壓力有關，當忙碌或壓力大時，症狀就會反覆出現，因此許多患者對於症狀習以為常，只想「忍一下」就好，或隨意服用舒緩症狀用的成藥，輕忽長期胃食道逆流，最可能的下場就是食道潰瘍，甚至打造食道癌最愛的體內環境。

邱展賢醫師提醒，胃食道逆流反覆發生，與壓力、生活飲食習慣有關，改善胃食道逆流，除了配合醫師治療外，生活習慣及飲食控制也是相當重要。適當運動，調解壓力，注意體重控制，進食速度不要太快，咖啡、甜食、菸酒和刺激性的食物要盡量避免。最重要的是，如果持續發生胃食道逆流症狀，務必找尋專科醫師治療，避免症狀惡化延誤治療時機。