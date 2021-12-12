早餐是一整天活力的來源，隨著各種營養知識普及化，越來越多人會懂得選擇優質食材，為自己的健康加分。不過「早餐店的冰奶茶像瀉藥，一喝就拉」的傳說，已經由營養專家證實之後，早餐店的飲料該怎麼挑選，才能喝到養分又不傷身？營養師們詳解推薦。

●不是豆漿、奶茶 早餐飲料鈣質最多是它

冬天早晨最適合來杯暖暖的飲品搭配早餐。營養師林世航指出，以鈣質來說，早餐店飲品中，鈣質較多的選項有這些：

營養師指出，寒冬也適合以黑芝麻飲當作飲品，只是選擇時要注意標示的含糖量，避免攝取過多的精緻糖，反而流失了補鈣的美意。

●想補鈣 可是一碰奶類就拉肚子！這幾招能緩解

許多民眾都覺得，常常一喝早餐店販賣的冰奶茶就拉肚子，懷疑是不是變質還是加了劣質添加物。對此，食藥署指出，早餐店奶茶中的鮮奶、奶精、茶跟冰塊，都有可能是讓人腹瀉的原因。

早餐店奶茶每喝必拉像瀉藥？ 營養師曝「3原因」建議最佳喝法。(影音來源/中時新聞網)

除了冰奶茶中的冰塊可能帶有生菌、不乾淨之外，像是奶茶中的奶精，主要是由棕櫚油、椰子油等植物性油脂製成的，過多的脂肪也會影響腸胃消化功能。

此外，一般人都以為喝奶類就拉，是因為乳糖不耐症。營養師高敏敏進一步解釋，許多人其實是對鮮奶或奶精中的酪蛋白、乳清蛋白成分過敏；也有人是因茶葉中富含單寧酸，易與鮮奶中的蛋白質凝結成塊，不易消化吸收，造成腸胃不適，甚至會引發腸絞痛，結果就是肚子不適、拉肚子。

高敏敏指出，早餐飲品想選牛奶又怕腹瀉不舒服者，可以改換發酵過的乳製品，例如優酪乳。林世航營養師也建議，可將牛奶加熱過再喝，同時一次不要一口氣喝太多，一點一點慢慢喝，讓胃腸多一些調適的時間，都可以避免鬧肚子，也喝下豐富營養素，一舉兩得。