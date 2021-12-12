女性們每個月經期有多少困擾，只有自己最知道。一名上班族謝小姐，五年前因子宮肌瘤過大曾手術治療，術後多年，每當經期來臨時，經血量多，出血不止，上班常常不太敢站起來，因為一站起來大量經血就容易外漏到褲子上。

更讓謝小姐困擾的是，她的月經週期不規則，月經淋漓14天不止，嚴重影響謝小姐的生活，因此來到我的門診尋求治療。經詳實的望、聞、問、切診，謝小姐長期經血量大，血塊多，怕熱，長期熬夜，難入睡，脈相弦細夾澀，長期經血量過多或不止，易導致氣血虧虛。

由於不是每個人都適合體虛大補，尤其患者陰虛化熱，迫血妄行，若大量補藥恐造成出血量更嚴重，因此應用清熱涼血的藥物先止血，控制出血，後續療程以平和方藥來滋陰清熱，養血化瘀為主。

中醫調理月經重視肝脾腎與衝任，依據病患的病因病機與證型不同，在不同階段予以不同的治療方針，藉由中藥調理改善子宮異常出血症狀。

●認識子宮肌瘤

子宮肌瘤是由平滑肌細胞所構成，多為良性腫瘤，臨床約1/3的婦女有子宮肌瘤，大部分沒有症狀，可定期至婦產科追蹤，子宮肌瘤生長速度慢，一顆或數顆不等，大小也不同，子宮肌瘤好發於子宮體，可能長在黏膜下層、肌肉層、漿膜下層，而依據生長位置的不同其症狀與嚴重程度亦有所不同。

●認識崩漏

子宮不正常出血在中醫屬崩漏之範疇，又分為：

.經崩—經血突然大下不止

.經漏—婦人行經之後淋漓不止

子宮肌瘤所引起的崩漏，可藉由中藥改善與治療，幫助患者止血之餘，長期經血量過大或月經淋漓不止的患者容易陰虛，而陰虛易生內熱，熱多迫血妄行則造成反覆崩漏，故想要改善長期子宮不正常出血須從每位患者本身的體質著手，滋陰清熱，養血並化瘀，改善崩漏症狀。

●治療原則以「急則治其標，緩則治其本」為主：

急—突然大量出血時，以止血為要，以防虛脫；

緩—依據患者的體質細細辨之，虛者補之，瘀者消之，熱者清之。

崩露的病程較為長期，病久易留瘀，故崩漏的特性常夾有瘀，因此在治療上往往會加入化瘀之品，而中醫治療結合中藥、水藥、針灸、溫灸，在不同時期給予不同的治療計畫，藥物的選擇與劑量的拿捏是其關鍵，如何兼顧化瘀與止血是中醫藝術之處，幫助患者不再為了大量出血而困擾生活，此外在日常作息與飲食上亦需要調整，避免熬夜與過度飲冷，才是長期保養之道。

●保養穴位按摩：

.血海—脾經 理血調經；

.足三里—胃經 補氣助元；

.三陰交—脾經 統血固經；

.太衝—肝經 疏肝氣 清血熱。

(圖/林欣儀中醫師提供)

※本文作者為林欣儀中醫師。