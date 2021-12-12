日前台南知名鹹粥因為漲價被粉絲批評，也湧入許多負評，早餐吃粥是許多人的習慣，以熱呼呼的粥喚醒身體機能，加上天氣冷颼颼，身體為了產熱增加體溫，肚子就變得特別容易餓，吃粥飽腹又暖身。不過吃粥健康嗎？又該如何搭配才會均衡營養呢？哪些人又不適合吃呢？營養師叮噹表示，其實鹹粥好處不少，古人會以粥來保養腸胃，牙口不好的老年人也很適合將魚肉混在粥中補充營養，但糖尿病及痛風患者要特別留意。

●保養腸胃、緩解便秘 助老年人補充營養

古人視粥為食療聖品，用來補氣滋養腸胃、緩解便秘及提升身體抵抗力。營養師叮噹大呼「這是真的！」粥對於保養腸胃是種不錯選擇，主要是現代人生活壓力大，三餐飲食作息不正常、或是常常大魚大肉，因此腸胃道普遍都不好，而粥入口即化，下肚後非常容易消化，很適合腸胃不適的人食用。同時粥含有大量的水分，除了能飽餐一頓之外，還能補充水分，對於平時有便祕問題又不喝水的上班族來說，是個不錯的飲食選擇。

另外，粥對於牙口不好的老年人來說更是營養補充的來源。因為牙口不好，許多老年人不願意吃難咬的肉，容易造成蛋白質攝取量不足，肌肉量就會漸漸流失。因此如果可以將魚肉、海鮮等優質蛋白質加入粥內一起熬煮成鹹粥，這樣對老年人營養是非常加分的。

●粥品高GI 糖尿病患注意配菜、痛風患者不宜

粥該怎麼吃才能健康營養？營養師叮噹指出，可以選擇有料的鹹粥，鹹粥是有加入魚肉、海鮮等蛋白質食材熬煮而成，這時只要在選擇小菜時選者「燙青菜類」，增加纖維質，同時避免加工或是油炸的配菜，這頓就是相當均衡的一餐。

營養師叮噹表示，其實鹹粥好處不少，牙口不好的老年人也很適合將魚肉混在粥中補充營養。(圖/健康醫療網提供)

不過，粥的GI值（升糖數值）高，營養師叮噹提醒，吃粥的時候記得務必要搭配蛋白質跟蔬菜食材一起食用，才能避免血糖太快上升，尤其是糖尿病患者需要特別注意。另外，鹹粥大多數也都是用大骨熬湯下去烹煮，若是患有痛風的患者需要注意，這樣的鹹粥普林值相對高很多，要記得避免食用。

對於鹹粥引起的爭議，營養師叮噹也說，有時候，老店的價值是勝過價格，因為「吃」對某些人來說是一種回憶、一種曾存在過的意義。