五十歲劉先生平時有下背痛的現象，去年冬天，因兩個月以來，起床後活動發生「閃到腰」的頻率越來越高，與周遭朋友們比較起來，更容易四肢冰冷，遂尋求中醫協助。

經中醫望聞問切後，發現是因為平時腎氣不足，加上冬天氣溫較低，睡覺時背部長時間不動造成肌肉僵硬，加上起床就馬上彎腰刷牙造成症狀。

中醫治療除了給予能夠溫通筋經，補充腎氣的中藥外，當場施予溫針灸的方式在膀胱經的「氣海」與「關元」穴，當下即感應到一股暖流上下行走於脊椎兩旁的大筋，非常舒暢。經過幾次療程後，不僅閃到腰的症狀完全消失，下背痛程度降低，睡眠更因此得到改善。

●中醫的寒熱虛實 更有深義

中醫藥診斷以及治療的核心，注重寒熱虛實，在臨床上有重大意義。現代研究已經表明，中醫所謂寒熱並非單純指體感觸覺溫度，更包含了神經活動以及人體內分泌功能表現。

寒性下背痛，中醫可以「灸療」紓解。(圖/劉昱呈中醫師提供)

灸療作為熱療法的一個分支，其治療方式藉溫熱刺激，使壅滯的氣血得以流暢，舒緩身體的不

適，而艾草味苦、辛；能通十二經脈、逐寒濕，溫中而開鬱，特別適合治療身體虛寒，慢性久病，陽氣不足的人，較不適合使用在容易上火的體質與病症、感染高熱、已經化膿的人身上。

臨床最佳的施灸距離應該既有溫熱感，又要儘量避免疼痛和燒傷，因此臨床上適宜的溫度距離建議為3~4公分。

(圖/劉昱呈中醫師提供)

※本文作者為昱安中醫診所劉昱呈中醫師。