全球首富、特斯拉執行長馬斯克連續5周賣掉逾1千萬股持股後，9日在推特上再發出驚人之語，表示「他想辭掉工作，當個全職網紅」；馬斯克拋出這個驚人想法後，再度引爆世界各地粉絲騷動，國內PTT網友大多數不贊同，認為「他辭職 股價會崩給他看」、「大陸應該最怕馬斯克退休，因為電動車是大陸在汽車產業彎道超車的良機」。

路透報導，馬斯克在推文上說，「我考慮辭掉工作，當個全職網紅。」雖然沒有具體說明，不過他依舊詢問了網友意見。

馬斯克擁有多重身分、責任重大，除了是特斯拉執行長外，還是太空探索科技公司（SpaceX）創辦人兼執行長，同時領導大腦晶片公司Neuralink與鑽挖隧道公司（The Boring Company）。

目前不清楚，馬斯克發文想辭職是否認真，但今年1月他曾表示，特斯拉執行長工作可能只會再做「幾年」，他當時說，「希望擁有更多空閒時間，而不是夜以繼日工作、全年無休，這樣的生活太緊繃了。」

馬斯克喜歡利用推特與網友互動。他上個月在推特上發起投票，他是否應出售10%特斯拉持股以繳納高額稅金，後來獲得半數支持，自此，他開始連續 5 周拋售股票。

據美國證監會文件顯示，馬斯克累計賣出逾1千萬股持股，迄今套現110億美元。周五，特斯拉股價小漲1.32%至1017美元。

PTT網友對於馬斯克喊話考慮辭職當網紅看法兩極，有人認為「他辭職是整個電動車都會大衰退」、「沒有馬斯克，電動車競爭力根本不行」、「翻譯：賣股賣過頭，等價格回落我再補倉 嘻嘻」、「華爾街捧出的炒股達人」、「他不會真的丟光ceo，因為還留太多股」。

但也有其他網友力挺，「享受人生了啦，不要再做了」、「覺得馬斯克個性真的像到媽媽～～整天在freestyle」、「他當網紅更賺，發篇文就暴漲」、「不愧是炒幣達人 善用影響力」、「人中之人：馬斯克 保證嚇死那些YTVT」。