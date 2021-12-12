奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享12/13～12/19星座運勢，天蠍座事業運最旺，牡羊座愛情運最旺，摩羯座金錢運最旺；另外金牛座事業運需要留意，雙子座愛情運需要留意，處女座金錢運需要留意。從整體運勢來看，牡羊座、獅子座、天秤座、摩羯座、雙魚座運勢最旺，整體運勢達4顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★★

牡羊朋友在下周顯得很平靜，忙碌好一陣子，將有機會獲得充分的休息。下周愛情運很旺，雙方感情更穩定，也更願意付出，也願意調整態度，讓感情生活更安定穩固。

▍金牛座

整體運勢★★★

下周金牛朋友要多注意控制情緒，避免因為事情不如意而受到影響，另外要避免接一些超出自我能力的工作而忙壞自己。下

周事業運需留意，工作掌握度降低，讓自己面臨困境，甚至因此產生嫉妒或排斥別人的想法。

▍雙子座

整體運勢★★

下周雙子朋友會感到有些寂寞，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助。下周愛情運需要留意，突如其來的感受勾起回憶，面對過去的感情，要學會放下，否則只會帶給自己壓力而已。

▍巨蟹座

整體運勢★★

巨蟹朋友對目前手邊的事情掌握度下降，開始懷疑自己的能力，建議面對事情時要更堅定，否則可能會空忙一場。

▍獅子座

整體運勢★★★★

獅子朋友下周思緒清晰又活絡，面對問題時都能有效率地妥善解決，將會是個解決能力良好的一周，需要好好把握囉！

▍處女座

整體運勢★★

處女朋友下周手邊的事情可能會遇到許多阻礙，甚至進度開始停滯，而且都是沒有徵兆的。下周正偏財運都不好，有破財的可能，若有投資規劃建議暫緩，再多觀望一陣子比較好喔！

▍天秤座

整體運勢★★★★

天秤朋友下周行動力很旺盛，積極的態度將影響周遭的朋友，，下周所付出的熱情將延續很久，要多加把握。

▍天蠍座

整體運勢★★★

天蠍朋友下周容易失去自信，手邊的雜事讓自己難以負荷，建議下周要妥善處理事情，以免年底壓力過大。下周事業運不錯，認同目前的工作環境，也很願意用心去做，樂於接受工作上的挑戰，因此將會是行動力滿點的一周。

▍射手座

整體運勢★★★

射手朋友在下周則顯得提不起勁，而這樣的狀況主要來自於下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

摩羯朋友過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態，這也讓一直以來的緊繃情緒可以稍稍紓緩。下周正偏財運都很不錯，特別是有投資計畫的朋友，下周可以準備下手。

▍水瓶座

整體運勢★★

水瓶朋友顯得束縛許多，許多事做起來感覺綁手綁腳的，建議不要讓經驗或舊想法束縛住自己喔！

▍雙魚座

整體運勢★★★★

雙魚朋友態度更加穩重、踏實，能用冷靜的態度面對手邊的事情或工作，按部就班的處理，而這樣的態度也讓自己下周對事情的掌握度提高許多。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】