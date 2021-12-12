近期房市火熱，房屋買賣動輒上千萬，容易產生一些買賣糾紛。有網友近期賣房，簽約後隔天就將含權狀等相關文件給房仲，豈料房仲隔月向她坦承弄丟權狀，導致後續流程延誤，造成極大的不便，且令她更氣的是，房仲處理態度十分消極，還要收取服務費，她氣得大罵「這樣還要跟我要服務費？」。

1名女網友在臉書社團「買房知識家（A你的Q）」發文，由於需要賣房所以找房仲協助，在10月21日已經簽買賣合約，並於隔天將含權狀在內等相關文件交給房仲。未料過了1個月後，房仲又向她要權狀，說要轉交代書，頓時讓她一頭霧水，但房仲否認有收到權狀，直到最後原PO出具簽收單證明，房仲才坦承「弄不見了」，讓她十分傻眼。

原PO表示，因為此事，接下來所有流程都得延後，由於她是換屋，本來需先清償原先的房貸，才能貸下個房貸，如今因為貸款下不來，無法給賣方尾款，變成有房也不能入住。

更令原PO氣憤的是，房仲後續處理態度十分消極，讓她不大願意付服務費，但房仲稱買賣有成立，因此必須支付服務費，氣的她大罵，「我從來沒聽說有房仲弄丟人家的權狀，等於是弄丟我房子的身分證，這樣還要跟我要服務費？」。

許多網友看了貼文紛紛直呼太誇張，「滿扯的欸」、「這次我就不替仲介說話了，弄丟真的是很扯」、「你房子不能搬進去是仲介害的，去告他賠償連帶損失」、「哇勒，超雷的」、「弄丟 太扯了啦」、「弄丟還不誠實，真的很糟糕耶」、「好扯權狀弄丟」。

另有網友指出，權狀基本是由代書收取，而不是房仲，「超級扯的，權狀是代書收的，這不對啊」、「一般是簽約時，屋主提供權狀正本，後補應由代書收取，怎由房仲收取？」、「文件權狀都是交給代書的，哪有房仲拿去，這太離譜了」。

但有內行網友表示，權狀不見和服務費是兩回事，不能混為一談，「權狀不見歸權狀不見，申請補辦還是有其他方式解決，房仲服務費一開始就談好，本來就要給了」、「那是兩回事，不能混為一談」、「兩件事情不能混為一談，不過你可以列出權狀不見的損失作為求償，在房子還沒完成過戶前、付完仲介費前都有籌碼談判」、「仲介費用是一件事，弄丟權狀您可以要求損害賠償又是另外一件事，兩者不可混為一談」。