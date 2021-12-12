軍事新聞網站「defenceWeb」報導，由於缺乏資金且未及時與瑞典紳寶公司（SAAB）續簽維護與支持合約，南非空軍的JAS-39C/D「獅鷲」（Gripen）機隊被迫停飛，且時間可能將達5個月以上。

南非國防部公關事務負責人德拉米尼（Siphiwe Dlamini）於聲明稿中表示，該國空軍先前已透過中間商「Armscor」，與紳寶公司就「獅鷲」機隊的維護與支持合約進行談判，但雙方針對各項事務的討論時間「比預期來得長」，坦承已對國家防空能力造成負面影響。

德拉米尼強調，南非空軍「有信心」解決該問題，但為避免洩漏機敏資訊，不會公開談判細節。不過非洲媒體「非洲防務評論」（African Defence Review）透露，南非空軍的「獅鷲」機隊已停飛3個月，且最快可能要到2022年1月下旬才能恢復，並稱引發這場危機的原因是大規模削減預算及合約管理不良。

「defenceWeb」指出，在南非實施《公共財政管理法案》（Public Finance Management Act）之下，中間商錯誤地改變計畫優先層級並進行資金限制，導致未能與紳寶及時續約，至今南非空軍的17架JAS-39C和9架JAS-39D中，已有半數遭拆解成備用零件，飛行員也面臨嚴重的飛行時數不足問題。

根據報導，在資金危機下，南非空軍大部分飛機都處於無法飛行的狀態，如40架「劍羚」（Oryx）通用直升機中僅12架可供使用，23架「鷹式」（Hawk）教練機只有約1/3具備任務能力，8架C-130BZ運輸機中更只剩下2架能夠飛行，且各機種幾乎沒有彈藥可用。