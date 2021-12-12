女網友表示自己結帳才知道，原來7-11寄送件給的小白單，可以重複折抵現金，不少人崩潰表示根本不知道，都直接丟掉。(圖／爆廢公社二館)

超商多元化，不論訂票、寄送件、繳費都能提供服務，為了吸引客人，超商也都有推出取貨送優惠折抵券活動，不過不少人並不會真的使用，甚至直接扔掉，但有網友透露，這張小白單其實很值錢。

近日超商龍頭7-11就推出歲末感謝祭活動，只要時間內在門市完成EC寄件或取貨，就能拿到11元折抵券，引發討論。

女網友在臉書《爆廢公社二館》PO文表示，自己去小7取貨，拿到了這張歲末感謝祭的優惠券，原本以為每筆消費只能折一次，結帳時店員告知可以累積疊加使用，這才知道真正用法，一口氣折了一大筆錢，最終該筆消費只花了一枚5元硬幣。

不少網友看到後傻眼崩潰：「我以為只能折一次」、「靠，我的都直接丟掉」、「慘了，我都丟店，現在才知道這麼划算...」、「我已經不知道丟幾張了」、「我上次寄交貨便，被店員裝傻收走耶」、「11月的七元都直接丟了，這禮拜才開始留」、「嚇到我直接去翻垃圾桶」。

也有內行人表示：「我前前後後從7元折價卷到11元折價卷已經折了一千多，還有好幾百塊沒使用」、「超爽，買了八百多用這些折到後面只付9元」、「這是寄取折價單，寄貨取貨都有…兌換到12/25日」、「記得要拿APP掃QR Code才能用哦」。