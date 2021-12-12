台中市府勞工局啟用職務再設計，協助林國義改裝車輛，解決他的難題。（盧金足攝）

計程車運匠林國義熱愛攝影，隨著車行各地，拍下當地的風景與人情味。（盧金足攝）

林國義開計程車超貼心，備有礦泉水與酒精防 疫。（盧金足攝）

你搭過他的計程車嗎？行動不便的林國義曾熬12年當上超商店長，體力負荷考量，轉業到科技業生產線，但心裡有個創業夢，獲台中市府勞工局提供資源連結後，猶如一人公司的個人車行上路，愛攝影的他隨著車行各地，拍下風光人情，發揮「影」響力，結合觀光資源，提供旅遊包車及攝影等多元服務，為個人車行創造加值特色。

患有中度肢體障礙的林國義，實現夢想不受身體條件限制，勇於追夢，生命的地圖有各種可能性，「開計程車可以靈活掌控時間，是心目中創業首選！」

台中市府勞工局長張大春表示，很多人懷抱創業夢，但是創業當老闆，不能單憑熱情與勇氣，創業維艱且變數多，有意創業的身心障礙朋友，勞工局特別提供一對一「家醫式」服務，也就是創業前提供諮詢輔導，評估創業藍圖可行性。

林國義說，本來只是紙上談兵的創業目標，透過勞工局創業輔導團隊依著他的現況評估，包括創業資金規畫、善於使用網路社群媒體，有利開拓客源等條件後，也認同他的創業夢，並協助申請身障創業貸款利息補貼，減少創業初期還款壓力。

張大春指出，勞工局對林國義創業後，還協助診斷營運問題，並連結資源減少創業成本負擔，像家醫般對症下藥提供協助，強化永續經營實力，協助林國義開計程車成功上路，關懷不間斷，針對林國義下肢不靈活，計程車改裝為手控式油門及煞車連桿系統是筆大開銷，勞工局提供職務再設計改裝補助解決難題。

「受勞工局一路扶持真的很有感」，林國義表達心中滿滿的謝意，憶起今年7月他的個人車行「虹萊計程車」開張，第1個月真的摸不清客人在哪裡，有時1天做不到1000元生意。

經勞工局輔導團隊診斷後，建議他加入大型衛星車隊，結合便利的app叫車服務，先穩定客源，再運用他擅長的網路社群媒體，開拓銀髮族及安親班接送服務客群。

39歲林國義咬緊牙根打拚的精神，鼓勵人心，他曾擔任2家超商店長，也在科技業工作多年，為了有更多時間陪伴家人毅然辭職。

但要從那個職場重新出發，又是個生計考驗，經台中市政府勞工局運用身心障礙者「家醫式」創業諮詢輔導，連結資源協助創業開設個人車行後，憑著網路社群創造經營特色，每月收入穩定，不再過日夜顛倒日子，生活規律，是一名快樂運匠。

擅長攝影的林國義，後車廂放著自己的「興趣」，有空就拿著照相機捕捉美好畫面，鏡頭下的人物風景，按下快門剎那即永恆，沒想到精彩攝影作品在臉書發文後，竟獲熱烈回響，一張張美景為他帶來旅遊包車及攝影等多元服務商機。

開計程車首重客源，林國義不計較遠程或近程不拒載，很多銀髮族成了固定搭車乘客，外出看病、訪友，一通電話服務就來，還贏得「銀髮族之友」好口碑。

計程車上路這半年來，林國義生意穩定，每天工作不超過10小時，周日也能安排休假陪伴家人，規律作息家人感情加溫，將搭載客人的計程車當成一家公司專心、用心經營，每位乘客都是最珍貴的客戶。