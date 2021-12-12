金曲歌后魏如萱11日3度登上台北小巨蛋舉辦「HAVE A NICE :DAY」巡迴演唱會首場。一開場，她戴著水鑽面紗，坐在2層樓高的高台彈鋼琴接連飆唱演唱〈IF〉、〈恐慌症〉等，隨後在台上自爆彈琴時，不慎發生凸槌，不小心失誤彈錯後，就開始有點慌亂結束，自嘲：「完了、爛掉，最後就隨便，我就笑了。」

魏如萱笑虧一彈錯音，有聽到台下的粉絲在笑，她樂觀說：「煩喔，我跟你們講，沒有每一天都是Nice day，彈琴會彈錯、唱歌會唱錯，我們都要接受自己不完美。」她承諾第2場會彈得很好，「明天還有一次機會，拜託！」

魏如萱時隔4年半，再度唱進小巨蛋，憶起上次舉辦「末路狂花」小巨蛋，當時還沒結婚生子，體重僅52公斤，她笑說：「現在的就是不想說，胖了一點。」她坦言近年已等小巨蛋等了好久，兒子「路易」都已經3歲，「我上次還是大肚子開演唱會，你們有來嗎？還是那時候有人還沒喜歡我？」

魏如萱擁好人緣，好友林依晨、賈靜雯、范少勳及陶晶瑩、李李仁夫妻檔等人到場欣賞。剛當媽僅2個多月的林依晨，昨身穿短褲，秀出苗條鉛筆腿，產後身材恢復良好，她開心：「一直餵母奶就會瘦，因為可以消耗很多熱量。」甚至出門前都在忙幫女兒「小小林」洗澡、親餵母乳，她說：「新手媽媽沒有時間化妝，我要出來放風，今天只塗口紅就出門。」

賈靜雯與魏如萱合作電影《瀑布》，昨前來力挺，近來許多粉絲敲碗賈靜雯參演夯劇《華燈初上》，她說持續都有在聊一些工作、角色，接下來會忙宣傳新戲《媽，別鬧了！》，李李仁在《華燈初上》飾演「彪哥」大展精湛演技，至於知道劇中兇手？他笑撇：「我不知道，沒有看到全部劇本。」

林依晨現身力挺魏如萱演唱會，產後順利瘦身，秀出苗條身材。（羅永銘攝）

林宥嘉低調現身欣賞魏如萱演唱會。（羅永銘攝）