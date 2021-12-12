約30個威力強大龍捲風侵襲美國中西部多州，截至當地時間周六上午為止已78死；其中，肯塔基州造成超過70人喪命，災情最為慘重，其他州至少有8人死亡，包括伊利諾州亞馬遜倉庫屋頂坍塌造成2死，肯塔基州11日宣布進入緊急狀態，州長預估死亡人數恐破百。根據初步氣象資料顯示，其中一個龍捲風橫掃肆虐範圍約250英哩（約402公里），超過台灣全長394公里；若證實是同一個龍捲風系統，將是史上最長的龍捲風路徑。美國總統拜登表示，「這可能是我們史上最大的龍捲風之一，是場悲劇。聯邦政府將會盡其所能幫忙。」

強大龍捲風侵襲已至少釀78死，肯塔基州災情最為慘重，超過70人喪命。梅菲爾德（Mayfield）鎮全毀，鎮上一間蠟燭工廠遭重創，當時廠內約有110名員工。肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）表示，至今已從工廠內救出40名員工，最終罹難人數恐破百，是州史上破壞力最強的龍捲風侵襲事件，其他州至少有8人死亡，包括伊利諾州亞馬遜倉庫屋頂坍塌造成2死。

梅菲爾德鎮（Mayfield）蠟燭工廠全毀，現場一片狼藉。（圖／路透社）

貝希爾形容，接下來如果能從殘骸下找到任何生還者，那將是「奇蹟」。他說，龍捲風造成的毀滅性破壞，與他有生以來所見過的任何事件都不同，「我難以用言語描述」，「肯塔基州很有可能折損超過100人。」

梅菲爾德鎮消防局長克里森（Jeremy Creason）表示，自己工作的消防局也被龍捲風吹毀，他形容蠟燭工廠已經淪為「一堆彎曲的金屬、鋼鐵及機器」，救難人員甚至不得不爬過死者遺體才能找到其他倖存者。

根據氣象局觀測紀錄，龍捲風移動路徑約250多英哩，跨越阿肯色、密蘇里、田納西、肯塔基4個州；氣象局正在分析研究屬同一、或多個龍捲風，若證實是同一個，將是史上路徑最長的龍捲風，超越1925年時一個橫跨3州、路徑219英哩的龍捲風紀錄。