鵜鶘前鋒錫安威廉森（Zion Williamson）的復健過程出現阻礙，他今夏開刀過的右腳恢復進度緩慢，導致回歸賽場遙遙無期。根據鵜鶘球團公布的最新情況，錫安威廉森的右腳痠痛揮之不去，從X光影像看來他腳掌的第五蹠骨（最外側的蹠骨）沒有如預期進度癒合，為此必須降低他的訓練強度，並大幅延長復健時間。

大約兩周之前鵜鶘隊剛傳出錫安威廉森可以參與球隊練習的好消息，結果在很短的時間內他又感覺右腳痠痛，無法提升到5對5的訓練，現在確定他暫時不能再從事任何籃球相關活動。

錫安威廉森今年21歲，他2019-20首個球季因傷只出賽24場，被迫讓出新人王寶座。2020-21球季他出賽61場，繳出優秀成績並入選明星賽。然而本季他還未上場，季末能否回歸存疑，總計他加入鵜鶘至今只打了85場比賽。

更糟的是養傷期間因為缺乏鍛鍊，錫安威廉森體重直線上升，美媒ESPN報導他已經重到330磅（149公斤），鵜鶘球團先前給他登錄的比賽體重是284磅（128公斤）。同時錫安威廉森的一個朋友貼照片澄清，表示他沒有那麼重，砲轟這是「假新聞」。不過錫安威廉森的體重確實是鵜鶘頭疼的問題，ESPN報導球團已經試圖從廚房著手，改善飲食以幫助他控制體重。