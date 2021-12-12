四大公投案將於12月18日投票，藍綠雙方為各自立場積極宣傳，國民黨副發言人楊植斗日前開始絕食，希望藉以喚起大眾度公投案的關注與重視，願在12月18日抽空去投票。截至昨（11）日，楊植斗已絕食74小時，他說，走起路來雖然有點浮浮的，但精神很好；並喊話，「只要能爭取到一票，什麼我都願意做」。

楊植斗9日在臉書貼出與朋友的LINE對話截圖，他表示，為盡力說服一位朋友出門投票，打了個賭，兩人達成協議，如果他開始絕食且還有力氣回雲林投票，那朋友也會依約出門，投下決定我們未來的那一票。「能爭取一票是一票，我是這麼想的」。楊植斗也與「重啟核四」公投領銜人黃士修，號召30個年輕人在自由廣場絕食靜坐。

昨日公投說明會結束後，楊植斗返家整理換洗衣物，拿了枕頭還有好多好多的水，到自由廣場兌現承諾，將會絕食滿200個小時再返鄉投票。他說，自己之所以撐著絕食不是為了給政府看，而是為了兌現與朋友的承諾，如果能撐下去，並且投下自己手中這票，那住在投票所附近的朋友們，是不是也能抽空，為未來20年、30年的食安能源政策，投下手中那票呢？

「我很貪婪，只要能爭取到一票，什麼我都願意做」，楊植斗表示，直到返鄉投票前，都不會離開自由廣場，也會繼續寫他的論述，影響更多還不知道如何投票的選民。過了昨天，楊植斗已絕食74小時，他說，走起路來雖然有點浮浮的，但精神很好，不用過度為他擔心。

網友在PO文下方留言紛紛替他加油打氣，提醒他保重身體，「真的讓支持者很不捨啊！」「是要量力而為」、「辛苦了，很想掉眼淚耶，謝謝你這樣拚命守護下一代的健康」。