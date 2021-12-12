東北季風今白天增強，中央氣象局表示，今、明兩天北部、東半部有雨，其中東北部、大台北山區有大雨發生機率，周二東北季風減弱，但受到輻射冷卻作用影響，氣溫探至最低，周二凌晨到清晨北台灣、東半部低溫下探15度，其他地區18度。

氣象局表示，今天白天東北季風增強，在冷空氣下來前，清晨中南部要留意局部霧或低雲影響能見度，今天白天到周一(13日)東北季風下來後，北部、東半部降雨機率增加，容易出現局部性短暫雨，尤其是東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區多雲到晴。

氣溫方面，氣象局表示，今天東北季風增強，白天北部、東半部高溫約22到24度，中南部還是有25到28度，入夜後各地低溫將下降至17到20度，注意保暖。周一（13日）東北季風影響，北台灣及東部高溫再往下降至19至21度，其他地方白天高溫22到25度之間。

氣象局表示，這波冷空氣最冷時間點在周二(14日)，環境轉乾，受到些微輻射冷卻作用影響，周二凌晨到清晨北部、東北部及東部低溫15、16度，其他地區約18到20度，接著周二至周四(14至16日)東北季風減弱，氣溫回升，周五、六(17、18日)東北季風再增強，北台灣天氣轉涼，北部、東半部有雨。