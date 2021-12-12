長在身體私密部位的病灶，會導致病患不敢就醫。敏盛綜合醫院經國總院一般外科主治醫師陳榮堅表示，曾有一名年輕女子左側乳頭長了一顆兵乓球大小的球體，表面不僅坑坑巴巴，還會隨著身體晃來晃去，甚至被男友誤以為是染性病，陳榮堅說，該球體只是表皮增生息肉，並非性病，通常會長在腋下及乳頭的部位。

陳榮堅曾於談話性節目《醫師好辣》指出，一名20出頭的年輕女子，近入診間整個人扭扭捏捏、支支吾吾，醫師就詢問「妳到底想看什麼問題？」女子才緩緩吐出「我有長東西」，醫師一聽以為是下腹部以下部位，因此請護理師幫忙查看。

護理師和女子拉起門簾檢查，沒想到護理師卻因為太震驚不小心叫了一聲，陳榮堅一聽趕緊進去看，才發現女子左側的乳頭長了一顆兵乓球大小的球體，不僅會隨著身體晃動，上方還有點崎嶇不平，「為什麼妳這麼久才來就醫？」

女子向他表示，從小開始就有長一點點小小的，當時並不以為意，直到交了男朋友，有了親密接觸後，男友看到就不斷懷疑她過去曾經有過「不良性行為」，染上性病、菜花，才會長出兵乓球大小的球體。

陳榮堅解釋，該球體只是表皮增生息肉，經常會長在腋下、乳頭等部位，尤其是女孩子，因為穿著胸罩摩擦，異物摩擦就會導致息肉快速生長，其實當息肉小小顆的時候，到醫療院所處理就可以了，只要5分鐘的小手術就好了，且乳頭形狀也不會破壞，陳榮堅提醒，當身體有異狀時，盡早就醫才是上策。