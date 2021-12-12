四大公投即將在下個週六登場，藍綠雙方積極在最後一個假日衝刺，國民黨戰鬥藍昨（11）日在立法院旁的濟南路舉辦「四個都同意」公投說明會，資深媒體人趙少康就表示沒動員就有超過1萬人站出來上街頭，接下來需要499萬人投下四張同意票，「重重給蔡政府一記當頭棒喝！」

戰鬥藍六都大型公投說明會昨日下午在台北登場，包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、戰鬥藍發起人趙少康等多位大咖都現身，朱立倫就表示這次的公投不是為了個人，沒有為選舉也沒有為政黨，目的是為了讓全台灣的民眾都能贏，拜託與會民眾「四個都同意，台灣更美麗」，還期待大家可以「1人拉10票」。

趙少康表示11日的台北場公投說明會，有超過萬人走上街頭。（陳怡誠攝）

事後趙少康也在臉書發文，說戰鬥藍沒有錢、沒有資源，只能靠著對蔡政府施政不滿的志同道合者以及「空軍」號召，還有每一位戰鬥藍積極奮發的熱情來撼動當權者，而在沒有5800萬的宣傳經費、不動員遊覽車的狀況下，有超過1萬人走上街頭，重重給蔡政府一記當頭棒喝，讓他對所有參與的人相當感謝，「每一位到場的人都是核心戰鬥藍！」

趙少康表示，雖然有1萬人走上街頭，但還需要499萬人在12月18日出門投下4張同意票，請民眾在這最後階段一定要積極、踴躍拉票，說公投是人民意志的展現，是人民的力量、人民的選擇，希望大家可以延續這樣的氣勢繼續集結力量，護送反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選四項公投案成功過關，「用『四個同意』向蔡英文說『不』，用『四個同意』給民進黨一點顏色看看！」