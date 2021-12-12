南韓音樂盛事Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）昨(11)晚10時精彩落幕，主持人李孝利壓軸熱舞成全場最火辣嬌點，只見她身穿黑色爆乳裝性感登場，身旁伴隨《Street Woman Fighter》（街頭女戰士）隊長勁歌熱舞，網友歡呼「超炸」、「果然是天后」、「真的是神孝利」，讓全場氣氛嗨到最高點。

壓軸秀首先由《Street Woman Fighter》輪流尬舞，8個女舞團YGX、LACHICA、WANT、WAYB、CocaNButter、PROWDMON、HolyBang、HOOK風格各具魅力，或帥氣、或性感，讓觀眾看得目不暇給；最後由各大舞團的隊長登場，身穿像高衩泳衣的紅色舞台裝，簇擁著「國民妖精」李孝利爆辣登場。

李孝利爆乳裝辣翻，與《Street Woman Fighter》一同尬舞。（圖／翻攝自Youtube）

只見李孝利身上穿著紅色皮毛外套，裡面穿著火辣黑色馬甲爆乳勁裝，戴上銀色項鍊，踩著黑靴霸氣登場！42歲的李孝利寶刀未老，身材仍玲瓏有緻不輸嫩妹，扭腰擺臀秀舞技對她而言是一碟小菜，只消嫵媚撥髮拋出一個眼神，就能把螢幕前的觀眾電得死死的，直呼「氣場太強了」。

李孝利(右)領軍《Street Woman Fighter》的8名女舞者壓軸表演。（圖／翻攝自Mnet）

李孝利自從2013年後已8年沒參加MAMA，她在紅毯時受訪表示，「我覺得很光榮，也很感謝，謝謝來找我，也關愛我...」講到一半突然覺得跟剛剛霸氣氣勢太違和，打斷自己的話笑說，「這樣說話和我的衣服不適合吧？講話太溫柔了...」

李孝利(右)跟《Street Woman Fighter》隊長們火力全開辣舞，性感破表。（圖／翻攝自friDay影音）

她也透露在濟州島沒辦法穿這種衣服，有機會穿上美美裝扮來主持感到開心，而且也大方露出她的刺青，一般南韓頒獎典禮通常會要求遮住刺青，不過MAMA並沒有這麼做。她笑說在彩排時候發現自己體力變差，所以有點緊張，但她會盡力表演，讓喜愛她的觀眾飽眼福。

李孝利身著寶藍色禮服霸氣登場走MAMA頒獎典禮紅毯，女王架式十足。（圖／翻攝自Mnet）