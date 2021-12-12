金州勇士隊後衛柯瑞（Stephen Curry）將是史上投進最多三分球的選手，他的球風引領了當代籃球的變革，「三分球王」這個紀錄放在他身上是實至名歸，包括他的老對手詹姆斯（LeBron James）也是這麼想的。

詹姆斯前役在賽後記者會說：「我很希望到時候能夠當場恭喜他，我將和大家一樣在網路祝賀他。我認識艾倫（Ray Allen），我知道他下過多少苦功，如果一定要有個人出來破紀錄，那個人肯定是柯瑞。我知道艾倫也會心存感謝是這樣的人創了紀錄，很了不起的成就。」「我們都一同見證柯瑞生涯的成就，以及他是如何改變比賽的，他是我們一生只會看到一個的那種籃球員。」

名人堂球星雷艾倫曾經是詹姆斯的隊友，他的三分神射幫助詹姆斯在熱火完成2連霸，生涯例行賽出手7429次三分球，命中2973球，命中率40%。季後賽他也有外線出手959命中385球的40.1%命中率。

柯瑞的神射更加厲害，他例行賽三分球6860出手就砍進2964球，命中率43.2%。季後賽方面也是建立過勇士王朝的柯瑞更多，總計1171次外線出手命中470球，命中率40.1%。

雷艾倫對NBA官網記者說：「（柯瑞）他是自成一個境界的人，而且他擁有非常棒的人格，你會衷心支持這樣的人，這一切都是他應得的。」