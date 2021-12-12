員警趕忙先請騎士在路旁稍作歇息，並通報119救護車到場協助送醫，即時處置挽救一條生命。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局黎明派出所警員賴昆佑，日前擔服17至19時路口守望勤務，因適逢下班時段，往來車流量極大，一名機車騎士突然停於路旁摀著胸口臉色蒼白，員警立即上前關心。得知陳姓騎士近日因心血管疾病開刀治療，欲騎車前往醫院就診途中，感到喘不過氣呼吸困難，疑似氣喘發作；員警趕忙先請騎士在路旁稍作歇息，並通報119救護車到場協助送醫，即時處置挽救一條生命。

警方指出，22歲的陳姓騎士稱上星期甫進行心臟手術，當日欲回診檢查，惟家人工作繁忙，只能自行騎車就醫；未料疑因久戴口罩加上日夜溫差大，氣喘症突然發作，一度趴坐在機車上無法言語，員警見狀，一邊通報119到場，一邊指導騎士使用噘嘴式呼吸法。

警方教陳男深吸一口氣，像吹蠟燭一樣，緩緩將氣吐出，使其呼吸恢復平穩、減少過度換氣情形，再交由到場的專業醫護人員進行評估後送往醫院治療。

黎明派出所長林澤聰呼籲，近日氣候日夜溫差大，民眾需多加注意保暖，遇有突發身體不適狀況，可立即撥打119專線聯繫，由專業醫護人員到場進行評估是否需就醫，在通話過程中亦可透過專業醫護人員提供適當即時協助，幫助患者度過難關。