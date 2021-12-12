美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）將推出數項新的員工福利措施，希望吸引並留任更多人才。在新冠疫情爆發後，許多人重新評估職涯發展，加上勞力吃緊，令銀行業徵才更加困難。

據高盛11月29日發給員工的備忘錄指出，該公司將提供帶薪流產假並延長員工可休喪假的時間，同時為資深員工引進無薪長期休假制度。

按照新政策，若直系家屬身故的話，高盛員工可休20天帶薪喪假，非直系家屬身故則是5天帶薪喪假。若配偶或代理孕母流產或死胎的話，員工可休20天帶薪流產假。至於年資15年以上的員工則可請六周無薪長假，年資越久的話，請假時間可越長。高盛預估，符合資格者約4千人，約佔員工總數的一成。

高盛亦提高為美國員工搭配提撥退休金的比例，達到總薪資的6％，至於年薪12.5萬美元以下員工則為8％。此外，高盛也取消了為員工搭配提撥退休金的一年等待期。高盛人資部門主管拜雅（Bentley de Beyer）表示：「公司希望提供給現有與未來員工絕佳福利，確保我們能夠引領業界潮流，而不只是與其他同業比拚而已。」 美國勞動市場吃緊，令大型銀行展開搶才大戰。另一方面，社會日益重視過勞問題，加上疫情期間在家工作趨勢興起，導致工作與家庭分際更為模糊，資淺銀行家可能工作數月卻不曾與同事見面，令企業開始關心起員工身心健康。

高盛今年調查顯示，旗下任職一年的分析師回報，他們每周平均工時高達95個小時，龐大工作壓力壓得他們喘不過氣來。高盛表示，他們將更雇用更多人力並提高新進人員薪資。

與其他銀行相比，高盛要求員工盡快返回辦公室，多數員工已於今年6月回歸公司辦公。高盛高層主管表示，對於銀行業而言，在家工作並非長遠之計。