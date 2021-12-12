新北歡樂耶誕節昨（11）晚吸引大批人潮到場，把現場擠水洩不通，卻也擠出火氣。晚上10時許演唱會結束散場時，因為推擠意外爆發10多人打群架，兩派人馬在眾目睽睽下，竟在廣場中央大打出手，一旁民眾見狀，拿出手機錄下過程，放到網路上供網友討論。還在影片上下註解「笑死...社會底層在爭什麼」。

新北耶誕城昨晚暴發打群架事件。（圖／翻攝畫面）

據了解，一名19歲楊姓男子當時與7名朋友（4名未成年，其餘18至19歲），昨晚一同到場參加新北耶誕城巨星演唱會，散場時與蔡男等4人（包含1名未成年，其餘19至20歲）發生推擠，進而爆發肢體衝突，結果楊男左手手掌骨折，其餘10多人頭部、臉部等處有擦挫傷。，

警方透露，事發時警方在疏導人潮、指揮交通，突然有名流著鼻血的男子向警方報案，表示自己被一群陌生人毆打。但警方詢問後，該名男子不清楚打他的人是誰，甚至連爆發衝突的原因都不知道，警方第一時間叫救護車將傷者送往醫院檢查。

經警方調查後，將打群架的10餘人帶回派出所，依傷害、妨害秩序、少年事件處理法，函請地檢署及新北地方法院少年法庭審理。警方呼籲，參加活動推擠難免會發生，請民眾心平氣和，如發生推擠不要跟對方發生衝突，以自身安全為第一。