不是天天膩在一起就叫真朋友！

學生時代和朋友每天都會見面，不管做什麼都要黏在一起，一起吃飯、一起讀書、一起回家⋯⋯，不過出社會開始工作後，朋友一個比一個更忙，聚會時間總是對不上。

每當以為自己是孤單一人時，手機就會傳來好友暖心的訊息，讓你知道「就算再忙，我依然把你放在心中重要的位置」。其實長大後才了解，「真朋友」就算不常聯繫，每次見面仍能像初識般熱絡，這樣剛剛好的距離讓關係更自在。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議長大才明白「成熟友情」的十件事，你身邊也有這種朋友嗎？

NO. 10 吵得再兇隔天都會和好

就算是再好的朋友也會有吵架的時候，不過相比以前會為了一件小事就和朋友吵到翻臉、絕交，長大後的我們更有能力釐清衝突的原因、找出解決爭執的方法，再加上過去累積多年的友誼基礎，使我們遇到爭執時不會選擇冷戰，願意暫時為彼此放下面子，在講開之後仍能如往常一樣親暱。

NO. 9 偶爾耍幼稚調侃你也不生氣

長大後的友情，就是他會一邊為你發生的好事感到開心，一邊用開玩笑的語氣虧個幾句：「吼！這麼久沒主動找我，我還以為你是死了勒～」雖然聽起來超級幼稚，但你也曉得這是你們之間的默契，最重要的是，你們熟知彼此的地雷在哪，從來不會因為玩笑話觸怒對方，相處的氣氛總是充滿歡笑與快樂。

NO. 8 感冒生病總有你照顧我

即使你平時外表看起來多麼堅強，在遇到感冒、生病的時候也會變得脆弱，只是要喝一杯熱水、吃一餐美食，都必須要仰賴別人的照顧。真正的朋友在聽到你生病的消息時，永遠會比你更著急，掛完電話後便匆匆地跑到你家，為你煮一鍋熱騰騰的粥、帶你去看醫生，給你最無微不至的照顧。

NO. 7 你熟知我的秘密卻從不洩漏

認識了這麼多年，已經看過彼此最糗的一面，當然也交換了無數個秘密，他熟知你每段轟轟烈烈的情史，你手機存著他最醜的照片，有時就連對方最親密的另一半都不曉得這些機密！就算不明講「不能講出去喔！」你們也都確信彼此不會把這些事情洩漏出去，更不會把對方的私事當作威脅利用的工具。

NO. 6 願意說出真心話不會奉承

以前總會以為身邊那些愛誇讚、拍馬屁的人是好朋友，但長大之後才發現，在這個處處充滿謊言的社會，「真心話」是多麼難能可貴的事。成熟的友情不是刻意逢迎、只講好話，而是「忠言逆耳」對你說出真話、點醒你，希望你能成長進步，你也不會因為被點出缺點就對他生氣，反而會虛心收下建議，成為更好的自己。

NO. 5 只有你能理解我的負面情緒

社群網站上的動態看起來光鮮亮麗，每個人都只報喜不報憂，擔心散發負面情緒會惹人厭，睡前一個人胡思亂想時，才感覺身上的負擔好沈重、好悲傷。幸好真心的好友能夠體諒每個人總有低潮，你在他面前展露最脆弱的一面，他會傾聽、理解你所受的傷，並相信下次你也會以同樣溫暖的方式陪伴與安慰他。

NO. 4 再忙都會把時間留給你

雖然出了社會大家工作都非常忙碌，遑論要一起吃飯聚餐，但是真好友還是會利用透過各種方式表達對你的關心，也許是三不五時傳訊息問候你，又或者是記得你的喜好，在天氣轉涼時為你買一杯熱騰騰的可可，尤其是重要的日子他一定會出席，參與你人生的每一個階段，讓你知道你在他心中的份量。

NO. 3 沒有秒讀秒回也不會沖淡友情

以前會以為朋友沒有秒讀秒回，就代表不重視這段友誼，不過長大以後，每天光是應付工作就得花費不少時間，比起忙碌中隨便亂回，我們更喜歡空下一段完整的時間，好好地打字回訊息，或是直接約對方出來見面聊天，就算好久沒有見到彼此，也能話題一個接著一個，好像永遠聊不完一樣。

NO. 2 對話陷入沈默也不會尷尬

「好尷尬喔⋯⋯趕快擠點話題來聊。」跟不熟的人相處時，遇到對話沈默時就得急著找話題，不過成熟的友情，是既能聊到半夜三點都聊不完，也能在對話陷入沈默時不覺得尷尬，原來有一種朋友，能令你感到非常安心、自在，待在一起各做各的事，你不會懷疑他冷落你，他也不會怕自己做錯了什麼，很多人都認為這就是友情最理想的狀態。

NO. 1 遇到困難你總第一個幫忙

俗話說「患難見真情」，很多人會在你得意的時候拍你馬屁，但當你陷入困難時卻馬上逃跑，這時候你才認清誰是真正的朋友。長大後的朋友，平時不一定常常聯繫，但聽到你有困難，他一定會第一個跳出來主動幫忙，你不會擔心欠他人情、不好意思，因為你知道當他需要幫助的時候，你也會像他一樣赴湯蹈火。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年12月08日至2021年12月07日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『成熟友情行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」